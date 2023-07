INAUGURARON INSTALACIONES DEL NUEVO INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA SANIDAD

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Se trata de la UEGP N°236 donde se dictará la Tecnicatura Superior en Enfermería a partir de agosto. Además, se habilitaron cuatro consultorios y una sala de recepción de la obra social de ATSA.

El gobernador Jorge Capitanich recibió este martes al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Héctor Daer, con quien inauguró la Unidad de Educación de Gestión Privada (UEGP) N°236, habilitó cuatro consultorios y una sala de recepción de la obra social del sindicato.

La unidad educativa, que fue gestionada hace muchos años por el sindicato, le otorgará una gran oportunidad de crecimiento a las y los 3.400 afiliados mediante la Tecnicatura Superior en Enfermería. La carrera comenzará a dictarse en agosto con modalidad presencial y una duración de tres años.

“ATSA Chaco siempre trabajó junto al gobierno”, destacó Capitanich, y recordó que en el 2007 cuando se produjo la transición de su mandato, «brindaron un soporte que fue muy productivo». “Es un gran orgullo ver la cantidad de trabajadoras y trabajadores involucrados en este espacio que sin dudas colaborará con el sistema sanitario, tan importante para mejorar la calidad de vida de la población”, manifestó.

En este sentido, el mandatario remarcó la calidad de la infraestructura edilicia que queda hoy habilitada y llamó a las y los trabajadores de la salud a «apropiarse de los espacios de formación, porque en definitiva estamos garantizando el acceso a la salud de los habitantes de la provincia”.

Héctor Daer felicitó el trabajo que se realizó desde el Gobierno y consideró que “no se trata de una inauguración humilde»; «es venir a la concreción de un sueño, que no es meramente una utopía, sino que son sueños que se trabajan, se transitan, se pelean y se logran”, enfatizó.

«Creemos que cada rincón del país tiene que tener la posibilidad de que la gente estudie y se forme. Esto es fundamental porque genera identidad y significa ascenso social, y forma parte de una visión federal que tenemos del país y que la traducimos en nuestra organización», resaltó el dirigente de la CGT.

Además, junto al secretario general de ATSA Chaco, Adrián Bellomi, rubricaron un convenio de cooperación docente-asistencial entre el Gobierno y la UEGP N°236. Bellomi agradeció el acompañamiento del gobernador y aseguró que «si hay algo que las y los trabajadores de la sanidad defienden son sus conocimientos, y es una obligación de las organizaciones sindicales acompañar y aportar a esa realidad”.

Estuvieron presentes la ministra de Salud, Carolina Centeno, los ministros de Educación, Aldo Lineras y de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, así como trabajadoras y trabajadores de la Salud.

Garantizar la formación de la y el trabajador

La ministra Centeno aseguró que la sindicalización «es el camino para la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras», en tanto que las iniciativas de formación y de capacitación «son el camino de la profesionalización». “Dentro del campo de la salud esto garantiza el cumplimiento del derecho y mejorar todos los días la atención”, sostuvo.

Lo importante para la funcionaria provincial es que en la UEGP N°236 los propios trabajadores serán los que formen a los trabajadores. “Eso tiene un plus que no tienen otros espacios porque significa la formación desde la visión del trabajador, permitirá generar reflexión sobre lo que hacemos todos los días, sobre si lo que hacemos sirve o no sirve, no solamente de manera individual, sino también pensando en el colectivo” consideró.

«Con esta iniciativa se discute la política desde la política sanitaria, desde la visión del trabajador de salud inserto en una comunidad que demanda nuevas cosas, que tiene nuevas necesidades, que necesita de trabajadores comprometidos. Y por supuesto con trabajadores bien remunerados, con buena salud, con buenos espacios laborales, pensando en una vida digna”, remarcó.

