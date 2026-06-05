INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CAPS MONTE CASEROS INVITACIÓN ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD
El Sábado 6 de Junio inauguramos la obra de ampliación y mejoras del CAPS de Monte Caseros.
Más y mejor infraestructura y más comodidad para que la atención de salud esté cada vez más cerca de tu familia.
Vecinos y vecinas del Paraje Monte Caseros y parajes vecinos, están todos invitados
¡Lo celebramos juntos con un almuerzo comunitario!
Compartiremos la mesa con vecinos, autoridades municipales y equipo de Salud Pública.
Porque invertir en salud es invertir en la gente.
Porque estar en cada paraje es nuestro compromiso.
Con recursos propios, seguimos cumpliendo.