RESISTENCIA ACTIVAN PROTOCOLO DE BÚSQUEDA PARA LOCALIZAR A UN MENOR DE 13 AÑOS

La madre denunció su desaparición luego de que no asistiera a la escuela ni regresara a su domicilio.

Personal de la Comisaría Quinta Metropolitana activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Ian Nicolás Barrientos Mancuello, de 13 años, cuya desaparición fue denunciada por su madre durante la tarde de este viernes.

Según la denuncia, el adolescente salió de su vivienda del barrio Güiraldes con destino a la escuela, pero nunca llegó al establecimiento. Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía Penal N° 1 dispuso la activación del Protocolo de Actuación en Materia de Desaparición de Personas e intervino la División Búsqueda de Personas.

Ian Nicolás mide aproximadamente 1,72 metros, es de contextura delgada, tez blanca y posee cabello negro, ondulado y semilargo. Al momento de ausentarse vestía zapatillas negras, pantalón de buzo azul oscuro, suéter escolar color bordó y llevaba una mochila verde camuflada.

La Policía del Chaco lleva adelante un operativo especial para localizar al menor y solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su ubicación, se comunique al servicio de emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.

Relacionado