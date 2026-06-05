ISLA DEL CERRITO: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ A NUEVO EL CIFF Nº24 Y AMPLÍA LA ATENCIÓN PARA 80 NIÑOS

Se trata de un edificio histórico de más de 100 años que fue recuperado integralmente, equipado con tecnología y mobiliario de primer nivel. La institución actualmente contiene a 52 niños y, con esta obra, podrá ampliar su capacidad a 80 beneficiarios.

El gobernador Leandro Zdero inauguró, este viernes, las refacciones integrales del Centro de Integración y Fortalecimiento Familiar (CIFF) N°24 “Dolores Moreyra” de Isla del Cerrito, una obra que permitió recuperar un edificio histórico de más de un siglo de antigüedad y dotarlo de nuevas instalaciones y equipamiento para fortalecer la atención integral de niños de la localidad. En este sentido, también la Fundación Soy Chaco, entregó elementos esenciales para el funcionamiento de la institución. La actividad contó con la participación del ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la presidente de la Fundación Soy Chaco, María Martina; el intendente local José García, demás autoridades provinciales, municipales y miembros de la comunidad. Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de la obra y recordó que fue necesario gestionar y destrabar fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar la restauración del inmueble. “Gestionar y resolver los problemas de la gente es una tarea de todos los días. Obras como esta dan alegría porque permiten compartir con las familias y ver en sus rostros la felicidad”, expresó.

El renovado edificio cuenta con 250 metros cuadrados cubiertos y un predio exterior cercado de 500 metros cuadrados. Las obras incluyeron la construcción y adecuación de cuatro salas con baños propios, un Salón de Usos Múltiples totalmente equipado, cocina, sanitarios integrales y espacios preparados para albergar a alrededor de 80 niños.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, explicó que se realizó una recuperación integral del edificio histórico, incorporando además nuevo equipamiento para garantizar mejores condiciones de funcionamiento y atención.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, celebró la concreción de la obra y aseguró que permitirá mejorar significativamente la calidad de los servicios que reciben los niños. “A los 52 chicos les damos la alegría de contar con un nuevo edificio donde recibirán desayuno, almuerzo y podrán crecer y desarrollarse de la mejor manera”, afirmó.

El responsable institucional del CIFF N°24, Gustavo Rodas, destacó que la remodelación era una demanda histórica de la comunidad y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. Actualmente, la institución atiende a 52 niños, de los cuales 27 pertenecen a familias en situación de vulnerabilidad, brindando talleres, seguimiento nutricional, controles de salud y articulación permanente con distintas instituciones.

Las nuevas instalaciones incorporan aulas renovadas, juegos, mobiliario, equipamiento de cocina, máquinas, aires acondicionados y sistemas de alarma. “Está todo listo y preparado para brindar a los niños el cuidado que merecen”, concluyó Rodas.

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