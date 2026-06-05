EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI DESPIDIÓ A INDIO SOLARI: EL COMUNICADO COMPLETO
A través de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ejecutivo expresó su pesar por la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien falleció este viernes a los 77 años.
La muerte de Carlos «Indio» Solari generó repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad argentina. Entre los mensajes de despedida se sumó el del Gobierno nacional, que a través de la Secretaría de Cultura de la Nación destacó la trayectoria y el legado artístico del músico.
Mediante un comunicado oficial, el organismo recordó la figura del cantante, compositor y referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, además de resaltar su posterior carrera al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
El comunicado completo de la Secretaría de Cultura de la Nación
La Secretaría de Cultura de la Nación despide al Indio Solari
La destacada figura del rock argentino falleció en la mañana de hoy a los 77 años de edad.
Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos «Indio» Solari y acompaña a sus seres queridos. El gran ícono de la música argentina falleció esta mañana en el barrio bonaerense de Parque Leloir a los 77 años de edad.
Carlos Alberto Solari nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949. Junto a Eduardo “Skay” Beilinson y Carmen “La Negra” Poli, fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes dentro de la música argentina.
Como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, desarrolló una obra que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte del imaginario popular argentino. Su voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática contribuyeron a construir una figura de dimensión mítica.
Tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001, el Indio inició una exitosa carrera solista al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Lejos de disminuir, su poder de convocatoria se multiplicó y cada presentación se transformó en un acontecimiento multitudinario.
A lo largo de su carrera dejó canciones que se convirtieron en clásicos del rock nacional, entre ellas, Jijiji, Juguetes perdidos, La bestia pop, Motor psico, El pibe de los astilleros, Vencedores vencidos, Un ángel para tu soledad, Un poco de amor francés, Masacre en el puticlub, Vamos las bandas y Preso en mi ciudad.
Su obra, su mirada artística y una relación única con su público, dejaron una huella imborrable en la cultura argentina.