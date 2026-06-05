CASTELLI: CON CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLES, PRODUCCIÓN AVANZA CON EL LABOREO DE SUELOS EN PARAJES RURALES
Con condiciones climáticas favorables, Producción avanza con el laboreo de suelos en parajes rurales
La Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Juan José Castelli continúa desarrollando importantes intervenciones en distintos sectores rurales del ejido municipal. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en Paraje La Esperanza, donde se realizan las tradicionales romeadas de invierno, preparando los suelos para la próxima campaña agrícola 2026.
Este servicio, solicitado por pequeños productores de la zona, resulta fundamental para la eliminación de rastrojos y la adecuada preparación de la tierra, permitiendo optimizar las condiciones para la siembra de pasturas y cultivos de temporada.
La secretaria de Producción y Desarrollo Local, Ing. Jessica Kloster, supervisó los trabajos realizados en territorio, acompañando a los productores y verificando el avance de las tareas que se ejecutan en los distintos parajes rurales.
Hasta el momento, se trabajó sobre 68 hectáreas en los parajes La Esperanza, La Unión, El Mala y Pampa Almirón, mientras que se suman 32 hectáreas más en Puerta Negra, alcanzando un total de 100 hectáreas intervenidas.
Estas tareas ya se concretaron en distintos sectores rurales y continúan avanzando de acuerdo con la demanda de los productores, reafirmando el compromiso del municipio de brindar herramientas y asistencia al pequeño productor para fortalecer la producción local.
Más acompañamiento, más producción y más oportunidades para el desarrollo de nuestras comunidades rurales.