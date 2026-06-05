CASTELLI: CON CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLES, PRODUCCIÓN AVANZA CON EL LABOREO DE SUELOS EN PARAJES RURALES

La Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Juan José Castelli continúa desarrollando importantes intervenciones en distintos sectores rurales del ejido municipal. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en Paraje La Esperanza, donde se realizan las tradicionales romeadas de invierno, preparando los suelos para la próxima campaña agrícola 2026.