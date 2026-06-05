CASO AXEL GONZALEZ EL GOBIERNO NACIONAL OFRECE UNA RECOMPENSA DE $10 MILLONES PARA QUIEN APORTE DATOS SOBRE SU PARADERO

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la medida. La identidad de los informantes será preservada bajo estricto anonimato y confidencialidad .

La medida fue formalizada mediante una resolución publicada en el Programa Nacional de Recompensas dispuso el pago de una recompensa de diez millones de pesos ($10.000.000) para aquellas personas que aporten información que permita dar con el paradero del joven de 21 años. En ese marco destacaron que la identidad de las personas que aporten información será resguardada bajo estrictas condiciones de anonimato y confidencialidad, garantizando la protección de los informantes.

En paralelo, la Policía del Chaco continúa desarrollando intensos operativos de búsqueda, tareas investigativas y diligencias. Además, se concretaron múltiples allanamientos simultáneos que derivaron en detenciones dentro del entorno bajo investigación.

Con la incorporación de esta recompensa federal, se busca fortalecer la colaboración ciudadana y obtener información clave que permita acelerar la localización del joven.

Axel González desapareció el 17 de mayo de 2026, al momento de su desaparición, vestía un pantalón de buzo de acetato color negro, medias del Club Boca Juniors, ojotas blancas y una campera negra. Asimismo, presenta una contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene tez morena, cabello negro ondulado y ojos marrones.

Ante cualquier dato que pueda resultar de interés para la investigación, se acerque a la dependencia policial más cercana a su domicilio o se comunique con la Dirección de Zona Metropolitana al teléfono 3624-460863, o bien con el servicio de emergencias 911.

Toda información recibida será analizada en el marco de la investigación en curso.

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