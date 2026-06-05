EL MUNICIPIO FIRMÓ UN CONVENIO CON LA FUNDACIÓN PLAN 21 PARA IMPULSAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN

El intendente Pío Oscar Sander y la Coordinadora de Proyectos de la Fundación Plan 21, Guadalupe del Pilar Carbo, firmaron un importante Convenio Marco de Cooperación Mutua y Asistencia Técnica que permitirá implementar en Juan José Castelli el programa «Transformando el Futuro».

Este acuerdo establece un marco de cooperación, complementación y asistencia técnica recíproca entre ambas instituciones, con el objetivo de promover e implementar programas de formación, capacitación y educación virtual destinados a vecinos de Juan José Castelli y de la región.

A través de este convenio, la Fundación pondrá a disposición su plataforma virtual de aprendizaje, brindando acceso a cursos de capacitación, contenidos pedagógicos, material didáctico digital y soporte técnico para los participantes.

Beneficios del programa

Capacitación 100% gratuita en tecnología, habilidades laborales y sostenibilidad.

Acceso garantizado para todos: quienes no cuenten con conectividad o equipamiento podrán utilizar los espacios y recursos tecnológicos que pondrá a disposición el municipio para realizar las capacitaciones.

Formación con certificación y herramientas de calidad, fortaleciendo el perfil profesional de los participantes y ampliando sus posibilidades de inserción laboral.

Estas capacitaciones tienen como finalidad brindar conocimientos y herramientas para la formación en distintos oficios, promoviendo el desarrollo personal, laboral y profesional de la comunidad.

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa generando alianzas estratégicas que favorecen el acceso a la educación y la capacitación, apostando al crecimiento de los vecinos y a la construcción de un futuro con más oportunidades para todos.

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