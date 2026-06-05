BUENOS AIRES PRIMERA MUJER NEGOCIADORA DE LA POLICÍA DEL CHACO

La Policía del Chaco continúa fortaleciendo la capacitación y profesionalización de sus efectivos a través de la formación especializada en distintas áreas de intervención.

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En este marco, la Oficial Principal Jessica Victoria Cáceres, integrante de la División Negociación Policial dependiente del Departamento Cuerpo de Operaciones Especiales Metropolitana (COE), finalizó y aprobó el “VI Curso de Negociador Policial en Situaciones de Crisis y Resolución de Conflictos 2026”, desarrollado en la Casa de Estudios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Juan Vucetich”, ubicada en Berazategui.

La capacitación fue dictada por la División Negociadores, dependiente de la Superintendencia Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la capacitación se abordaron herramientas y estrategias para la negociación policial en situaciones de crisis, resolución de conflictos, mediación, salud mental aplicada, análisis de casos y procedimientos de intervención ante escenarios de alta complejidad.

Cabe destacar que la Oficial Principal Cáceres se convirtió en la primera mujer negociadora de la Policía del Chaco, un logro que representa un importante avance institucional y profesional.

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