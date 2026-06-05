Sáb. Jun 6th, 2026

CASTELLI FUE SEDE DEL INICIO DE LAS TRADICIONALES COMPETENCIAS DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA

por Redaccion J 7 horas atrás
Los Institutos de Educación Física mantienen vivas tradiciones que, desde hace más de 100 años, forman parte de la formación y el espíritu deportivo de sus estudiantes. Estas prácticas se han transmitido de generación en generación, fortaleciendo los valores del compañerismo, el respeto y la sana competencia. 💪🏽🏅
📍 Este jueves 4 de junio, Juan José Castelli fue sede de la primera jornada de competencias, que reunió a estudiantes de la carrera de Educación Física de distintos institutos. La actividad se desarrolló en el Arenas Impenetrable, escenario elegido para la disputa de los encuentros de vóley. 🏐
📅 Cronograma de actividades: 🏐 Vóley – 4 de junio
⚽ Futsal – 12 de junio
🏀 Básquet – 16 de junio
🤾 Handball – 24 de junio
Estas competencias cuentan con el acompañamiento de la Municipalidad de Juan José Castelli a través del Área de Deportes, a cargo de Roberto Scheffer. Durante la jornada, junto al secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, realizaron la entrega de reconocimientos a los equipos participantes. 🏆👏
🤝 De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el deporte, promoviendo espacios de encuentro, integración y desarrollo para todas las disciplinas, acompañando a los jóvenes y fortaleciendo los espacios destinados a la actividad física y recreativa.

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