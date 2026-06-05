CASTELLI FUE SEDE DEL INICIO DE LAS TRADICIONALES COMPETENCIAS DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Los Institutos de Educación Física mantienen vivas tradiciones que, desde hace más de 100 años, forman parte de la formación y el espíritu deportivo de sus estudiantes. Estas prácticas se han transmitido de generación en generación, fortaleciendo los valores del compañerismo, el respeto y la sana competencia.
Este jueves 4 de junio, Juan José Castelli fue sede de la primera jornada de competencias, que reunió a estudiantes de la carrera de Educación Física de distintos institutos. La actividad se desarrolló en el Arenas Impenetrable, escenario elegido para la disputa de los encuentros de vóley.
Cronograma de actividades: Vóley – 4 de junio
Futsal – 12 de junio
Básquet – 16 de junio
Handball – 24 de junio
Estas competencias cuentan con el acompañamiento de la Municipalidad de Juan José Castelli a través del Área de Deportes, a cargo de Roberto Scheffer. Durante la jornada, junto al secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, realizaron la entrega de reconocimientos a los equipos participantes.
De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el deporte, promoviendo espacios de encuentro, integración y desarrollo para todas las disciplinas, acompañando a los jóvenes y fortaleciendo los espacios destinados a la actividad física y recreativa.