EL IPDUV LLEVÓ ATENCIÓN DIRECTA A FAMILIAS DE MIRAFLORES Y RELEVÓ DEMANDAS HABITACIONALES

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, encabezó una jornada de atención directa en la localidad de Miraflores, donde recibió a familias de la planta urbana y de distintos parajes rurales con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades habitacionales y avanzar en soluciones concretas.

La actividad se desarrolló en conjunto con el concejal Roberto Gil y permitió coordinar acciones para centralizar las solicitudes de los vecinos, optimizar la evaluación de expedientes y definir prioridades de gestión en materia de vivienda.

Durante la jornada, Berecoechea y el equipo técnico del organismo escucharon los planteos de las familias y relevaron demandas vinculadas a regularización dominial, mejoramiento de infraestructura existente y necesidades de nuevas soluciones habitacionales. El abordaje directo facilitó el análisis de cada caso particular, permitiendo avanzar en respuestas acordes a la realidad de cada grupo familiar.

Desde el IPDUV destacaron la importancia de mantener una presencia activa en el territorio para garantizar una gestión cercana y eficiente. “El contacto directo con los vecinos nos permite conocer sus necesidades reales y trabajar de manera más ágil y efectiva en la búsqueda de soluciones”, señalaron desde el organismo.

Esta iniciativa forma parte de la política de descentralización impulsada por el Gobierno provincial, que promueve la presencia permanente del Estado en toda la geografía chaqueña. A través de estos operativos, se busca fortalecer el vínculo con las comunidades y asegurar que las políticas públicas de vivienda lleguen de manera equitativa a cada localidad del interior.

Con estas acciones, el IPDUV continúa consolidando una agenda de trabajo territorial orientada a mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas y a brindar respuestas concretas a las demandas habitacionales de cada región de la provincia.

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