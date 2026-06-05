TREN 25 DE MAYO: MÁS DE 3.500 PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN HERMOSO CAMPO Y DESDE EL LUNES ESTARÁ EN GENERAL PINEDO

También se registraron más de 5.000 prestaciones en el operativo integral que acercó atención médica, trámites, vacunación y propuestas recreativas a las familias de la región.

Con una amplia participación de vecinos de Hermoso Campo y localidades cercanas, culminó este viernes la primera etapa del operativo integral del Tren 25 de Mayo, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y articulada con el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, para garantizar el acceso a servicios esenciales en distintos puntos de la provincia.

Durante cinco jornadas de atención en la estación ferroviaria de Hermoso Campo, más de 3.500 personas accedieron a los distintos servicios ofrecidos, concretándose más de 5.000 prestaciones. Además de vecinos de la localidad anfitriona, también se acercaron familias provenientes de zonas cercanas, entre ellas Chorotis.

La propuesta contó con la participación de organismos nacionales y provinciales, que trabajaron de manera coordinada para acercar respuestas concretas a la comunidad en un mismo espacio.

El Tren 25 de Mayo dispone de vagones especialmente acondicionados para brindar atención médica en diversas especialidades, entre ellas fonoaudiología, oftalmología a través del programa Ver para Ser Libres, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería y vacunación.

Asimismo, la formación cuenta con un vagón de entretenimiento didáctico equipado con biblioteca y microcine, destinado a actividades educativas y recreativas para niños y familias.

En paralelo, los vecinos pudieron realizar trámites y consultas ante organismos como Ñachec, Iprodich, Registro Civil, Renaper y Anses, facilitando gestiones que habitualmente requieren traslados a otras localidades.

CONTINÚA EL RECORRIDO POR EL CHACO

Tras finalizar su estadía en Hermoso Campo, el Tren 25 de Mayo se trasladará a General Pinedo, donde permanecerá desde el 8 al 12 de junio brindando atención gratuita de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17.

El cronograma continuará del 16 al 19 de junio en la estación de Presidencia Roque Sáenz Peña; del 22 al 26 de junio en la estación Cacuí de Fontana; y finalizará su recorrido provincial del 29 de junio al 3 de julio en la ciudad de Resistencia.

Cabe señalar que el lunes 15 de junio no habrá atención debido al feriado nacional.

La iniciativa busca acercar servicios de salud, documentación, asistencia social y propuestas educativas a los chaqueños, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio y garantizando igualdad de oportunidades para las familias de toda la provincia.

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