IMPULSAN UN PROYECTO DE LEY CONTRA SHEIN Y TEMU, PARA FRENAR LAS IMPORTACIONES CHINAS

Las cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México trabajan en conjunto en un proyecto de ley para ponerle un freno al avance de Shein y Temu, las plataformas chinas de moda ultrabarata que en los últimos años coparon el mercado.

La iniciativa está inspirada en la normativa que ya rige en Francia, y apunta a equilibrar la competencia, proteger empleos y garantizar controles ambientales y sanitarios sobre las prendas que ingresan a estos países desde China.

El planteo de los industriales es que la ropa fabricada en el gigante asiático cumpla con las mismas exigencias que se le imponen hoy a la producción local.

En ese sentido, desde la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) advierten que el sector pierde alrededor de 1500 puestos de trabajo mensuales y que, según datos de ProTejer, más de la mitad de las fábricas vendieron menos en el segundo trimestre de 2025, con una baja promedio del 7%.

Además, si se amplía la mirada a los últimos dos años, 8 de cada 10 compañías sufrieron una caída del 30% en su facturación.

Asimismo, la propuesta contempla que las prendas importadas atraviesen un proceso de verificación a cargo de la ANMAT, que certifique la ausencia de sustancias tóxicas y prácticas contaminantes en su confección, teniendo en cuenta que un informe del Gobierno Metropolitano de Seúl reveló que parte de la ropa infantil de estas plataformas superaba hasta en 600 veces los límites legales de cadmio y plomo.

Los fabricantes locales señalan que Shein y Temu aplican precios de dumping, es decir que venden un producto en otro país a un precio artificialmente bajo —a veces por debajo del costo— para ganar ese mercado y desplazar a la competencia local.

Así, el proyecto de ley implicaría que, superada la etapa de control ambiental, las prendas quedarían alcanzadas por aranceles e impuestos internos como IVA e Ingresos Brutos.

EL PROYECTO ESTÁ INSPIRADO EN UNA NORMATIVA QUE RIGE EN FRANCIA

La idea a seguir es la normativa aprobada en Francia, que introdujo un impuesto ecológico progresivo al ultra fast fashion: 5 euros por prenda, que se duplicará en 2030. También se prohibió la publicidad y se impuso la obligación de detallar el impacto ambiental en las etiquetas.

Claudio Drescher, presidente de la CIAI, aseguró que existe diálogo permanente con los industriales de Brasil y México para avanzar de manera coordinada. «Soy optimista porque veo un consenso creciente. Ningún país entrega su mercado interno sin reaccionar, y en Europa ya hay medidas concretas», señaló.

La propuesta suma respaldo de distintos bloques. Dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau ya manifestaron su interés en avanzar con una regulación que proteja la industria nacional. «El fenómeno chino es una máquina que destruye todo», advirtió Pichetto.