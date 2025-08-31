«EL JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA N.º 2 DE JUAN JOSÉ CASTELLI ACOMPAÑA EN EL DOLOR A LA DRA. EMILIA MARÍA VALLE»

El equipo del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.° 2 de Juan José Castelli expresa su más sentido pésame a la Dra. Emilia María Valle, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, por el fallecimiento de su madre Helvecia María Elena Anglada de Valle.

La acompañamos con profundo afecto en este doloroso momento, deseando que encuentre consuelo en los recuerdos compartidos y en el cariño de quienes la rodean.

Con respeto y solidaridad,

El equipo del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.° 2 – Juan José Castelli

