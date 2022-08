IMÁGENES CASTELLI “CRECE LA INSEGURIDAD, ROBARON UN JARDIN, BATERIAS DE UN CAMION, UN TALLER MECANICO  Y OTROS HECHOS”

Los últimos días, las redes sociales muestran el crecimiento de los hechos delictivos en nuestra ciudad, LOS DUEÑO de lo ajeno se llevaron DOS BATERIAS de un camión estacionado, ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTO del jardín de Infantes del Barrio Norte “en un año robaron 5 veces”, roban un taller se llevaron una computadora y herramientas de trabajo, a un colectivo de turismo que estaba estacionado en la Calle Mariano Moreno le rompieron un espejo, todos los reclamos terminan en las redes sociales , mostramos los mismos con capturas de cada posteo en las redes sociales.-

5 ROBOS EN 1 AÑO EL JARDIN DE INFANTES DEL BARRIO NORTE

Así escribe Eliana Benz Sabadini en su red social, contando e indirectamente mostrando BRONCA e IMPOTENCIA.

“Este año 2022 ni siquiera había comenzado el ciclo lectivo cuando en Febrero mi teléfono sonó a las 6 am 3 días consecutivos, para avisarme que el Jardín en donde trabajo como docente había sido robado.

Estos días sufrimos otros dos robos.

SÍ, así como están leyendo, el QUINTO robo del año. Y aún estamos a mitad de año.

Otra vez nos quitaron los elementos necesarios para darle la leche a los peques. Y si esto no te da bronca e impotencia, si esto no le interesa a las autoridades, o a quien sea, yo ya no sé cómo ir a trabajar desde al amor y la vocación porque somos 2 seños y el grupo de padres en situación de abandono y desprotección.

Te cuento que tenemos una hermosa institución. Somos el Jardín 236. Que el grupo de padres y las 2 únicas docentes que allí trabajamos conseguimos donaciones de todos lados e hicimos rifas de cooperadora para tener lo que tenemos. Que fuimos armando el Jardincito de a poco, con ayuda, con esfuerzo, con dedicación.

Un papá que dona el arreglo de los baños, una mamá que dona juguetes, vecinos de la cuidad que donaron TANTAS COSAS PARA LOS NIÑOS. Y hoy otra vez nos han robado.

Hasta los movimientos sociales nos han estado haciendo pan, y proveyendo de personal que nos ayuda con la limpieza.

Se han hecho notas de pedido para lograr el alumbrado publico, NADA, reuniones con la policía para pedir que pasen más veces, pero no pueden vivir apostados en las puertas.

UN PADRINO DE LA INSTITUCION NOS ARRGELO TODOS LOS FOCOS Y LUCES EXTERIORES, todo los sacaron, cascotearon, rompieron, para poder entrar.

¿Tan mal estamos que porque son menores de edad no se puede hacer nada supuestamente? Y esos menores… ¿no tienen padres que puedan responder por ellos? a las autoridades les pregunto, ¿Tanto mal puede hacerle a un adolescente que se lo sentencie como castigo a ir a arreglar eso mismo que rompió?

A la casta política, a nuestros dirigentes, que tantas fotos se sacan y tanto dinero «Invierten» en la sociedad, ¿no se puede poner rejas en las instituciones? serenos? no creo que cueste tanto.

Hoy me acuesto con mucha desesperanza. Bronca. Dolor”.

ROMPEN ESPEJO DE COLECTIVO EN PLENO CENTRO

El hecho ocurrió el domingo a la noche, desconocidos rompen el espejo de un colectivo de turismo que estaba estacionado en la calle MARIANO MORENO entre Salta y Rivadavia.-

ROBO DE BATERIA EN LA CERCANIA DE RIVADAVIA Y REMEDIO DE ESCALADA

La travesía continua y en la calle Rivadavia esquina Remedio de Escalada malvivientes roban dos baterías de un camión, denuncia también realizada en las redes sociales.-

ROBO A TALLER SE LLEVAN COMPUTADORA Y HERRAMINETAS DE TRABAJO

Alicia Resler realizo la denuncia pública en un grupo de la red Facebook llamado CASTELLI, OPINA Y RECLAMA dando a conocer el lamentable hecho y posteo “Pedimos la colaboración si alguien ofrece alguna de estas cosas, por favor avisen no colaboren con estos ladrones comprando lo que a él Rusito a mi hermano le costó sudor, romperse el lomo comprar sus herramientas de trabajo son años de trabajo”.

