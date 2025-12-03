HOY JURAN 127 DIPUTADOS NACIONALES: QUIÉNES LLEGAN, QUIÉNES SE VAN Y CÓMO QUEDA LA CÁMARA BAJA

Este martes 3 de diciembre prestan juramento 127 nuevos diputados y diputadas nacionales, en una sesión marcada por la convivencia entre figuras de larga trayectoria política, referentes sociales, perfiles técnicos y un puñado de nombres provenientes del espectáculo, el periodismo y el deporte.

Entre los ingresos más resonantes aparecen el ministro de Defensa Luis Petri, la modelo Virginia Gallardo, ambos por La Libertad Avanza, y los dirigentes sociales Juan Grabois y Hugo Moyano (hijo), que desembarcan por Fuerza Patria. La nueva conformación llega con movimientos internos que alteran el mapa parlamentario: tres legisladores de Catamarca anunciaron su salida del bloque peronista y, con ese corrimiento, LLA queda con 94 bancas y disputa la primera minoría con Fuerza Patria.

Funcionarios que dejan sus cargos para asumir

El ingreso de Petri implica su salida del Ministerio de Defensa para ocupar la banca por Mendoza. También jura Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Sociourbana, electo por la provincia de Buenos Aires, junto con otros funcionarios del oficialismo como Gladys Humenuk (Correo Argentino) y Hernán Urien, director de Programas de Gobierno.

A nivel provincial, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia (Provincias Unidas), renunció a su cargo para integrarse a Diputados.

Dos mandatarios electos, en cambio, no se sumarán: el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín. Sus bancas serán ocupadas por Javier Noguera y Carlos Jaime, respectivamente.

Sí asumirán sus escaños los ex gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Schiaretti (Córdoba). También lo harán los intendentes Atilio Basualdo (Las Lomitas, Formosa, por LLA) y Sergio Dolce (Las Garcitas, Chaco, por Fuerza Patria).

Las caras nuevas que llegan desde otros ámbitos

La renovación incorpora perfiles alejados hasta ahora de la política partidaria. En la provincia de Buenos Aires ingresan por LLA la conductora televisiva Karen Reichardt y el streamer Sergio «Tronco Figliuolo, figura de Neura.

Se suman también dos periodistas: Karina Maureira (Neuquén, por La Neuquinidad) y Gabriela Flores (Salta, por LLA).

Entre los «outsiders» más notorios despuntan la modelo Virginia Gallardo (Corrientes, LLA) y el ex tenista Diego Hartfield (Misiones, LLA).

Los referentes políticos que regresan al Congreso

Fuerza Patria recupera nombres fuertes en la provincia de Buenos Aires: Jorge Taiana, Juan Grabois, Hugo Antonio Moyano y Hugo Yasky.

Por Santa Fe, retorna el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, mientras que por Santa Cruz se suma el sacerdote Juan Carlos Molina, referente social de peso en esa provincia.

El Frente de Izquierda refuerza su representación con tres figuras centrales: Myriam Bregman (CABA), Nicolás del Caño y Romina del Plá (Buenos Aires).

En paralelo, el ex vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, electo por LLA en la provincia de Buenos Aires, finalmente no asumirá: el presidente Javier Milei lo designó ministro del Interior.

Las tensiones por la nueva composición

La sesión de hoy llega atravesada por movimientos que reconfiguran el tablero legislativo. Con la salida del bloque peronista de los catamarqueños Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, quienes responden al gobernador Raúl Jalil, se conformará un bloque propio que termina de equilibrar la balanza entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, ambos con 94 bancas.

En simultáneo, se confirma la incorporación del santafesino Alejandro Bongiovanni a LLA tras su salida del PRO, alineándose con otros diputados que migraron en las últimas semanas, como Verónica Razzini y los tres radicales disidentes conocidos como los «radicales con peluca».