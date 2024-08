HERMANO DE LOAN DANILO PEÑA HABLÓ DE LAS TRANSFERENCIAS MILLONARIAS: «NADA PARA OCULTAR»

Fue en las últimas horas se conoció que dos hermanos del pequeño desaparecido en Corrientes tenían en su cuenta de

Mariano declarará este jueves ante la jueza Cristina Penzo y sostuvo: «Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar».

Sobre la desaparición de Loan, dijo: «Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no» y dijo que no cree que liberen a los detenidos.

En las últimas horas se conoció que dos hermanos del pequeño desaparecido tenían en su cuenta de Mercado Pago una suma de $48 millones.