HASTA EL DOMINGO ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES AL PROGRAMA «CONSTRUIR FUTURO»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Se trata de un programa que otorga un apoyo económico a las y los estudiantes universitarios que cursen sus estudios en alguna de las universidades públicas con sede en la provincia.

El Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura recuerda que hasta el domingo 25 de junio, inclusive, está abierta la inscripción al programa «Construir Futuro”, destinado a estudiantes de toda la provincia. “El objetivo es promover el acceso y permanencia de alumnas y alumnos en el nivel superior y ampliar así sus oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral”, indicó el ministro Santiago Perez Pons.

La iniciativa está destinada a chaqueñas y chaqueños de hasta 35 años que cursen sus estudios en alguna de las universidades públicas con sede en la provincia (UNNE, UTN y UNCAUS), o en alguna de las sedes de la UNNE en Corrientes. El periodo de inscripción se extiende hasta el 25 de junio.

Se entregará a cada beneficiaria y beneficiario dos aportes anuales, $30.000 en cada semestre, para la adquisición de fotocopias, apuntes, cuadernillos y recursos de librería como útiles, libros, manuales, entre otros. Los montos serán depositados en una Tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles para utilizarse exclusivamente en los comercios adheridos de los rubros mencionados.

Condiciones y requisitos

Quienes deseen inscribirse deben registrarse en Tu Gobierno Digital (gobiernodigital.chaco.gob.ar), descargar la aplicación “Tomá la Posta”, y acceder a la línea “Construir Futuro”. También se puede ingresar directamente desde el siguiente link: https://tomalaposta.chaco.gob.ar/linea/Construir-Futuro. Allí se debe seleccionar la opción “¡Quiero postularme!”, rellenar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

En este marco, se solicitará presentar documento de identidad con domicilio legal en Chaco (frente y dorso), constancia de ingresante o de alumno/a regular extendido por la unidad académica donde cursa dentro de los últimos noventa días y constancia de domicilio a nombre de quien se postula, también con una antigüedad no mayor a 90 días. En ambos casos deben contar con su respectivo QR para validar la información.

No se aceptarán capturas de pantalla de inscripción a materias cursadas ni boletas de servicios, fotos de su dirección ni comprobantes de pago del certificado de domicilio.

En este proceso, además se solicitará la redacción de una carta de motivación donde cada estudiante cuente su historia de vida, los motivos por los cuales desea acceder a la beca, el uso que le darían, las dificultades con las que cuentan para el cursado de su carrera y qué impacto tendría la adquisición del beneficio.

Tras el cierre de la etapa de inscripción, los resultados serán publicados en medios oficiales del programa. No podrán acceder a “Construir Futuro” aquellas personas que estén en relación de dependencia en el ámbito público o privado o que perciban la beca nacional “Manuel Belgrano”. A su vez, sí es compatible con las becas otorgadas desde el programa provincial “Enfoque”.

Relacionado