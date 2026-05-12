HANTAVIRUS: CONFIRMAN UN CASO POSITIVO EN UN PASAJERO EVACUADO DEL CRUCERO

Uno de los pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus fue diagnosticado positivo pese a no presentar síntomas.

Así lo confirmaron este lunes las autoridades sanitarias españolas.

El paciente infectado forma parte del grupo de 14 españoles evacuados del barco (13 pasajeros y un miembro de la tripulación), y se encuentra aislado y será derivado a una de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital Gómez Ulla de Madrid, siguiendo el protocolo previsto para este tipo de enfermedades infecciosas.

El diagnóstico positivo deberá ser confirmado mediante una segunda prueba cuyos resultados se esperan en las próximas horas.

En tanto, el resto de los españoles repatriados desde el crucero han dado negativo en las pruebas realizadas hasta el momento y continúan en cuarentena en el centro hospitalario madrileño.