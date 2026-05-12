CENTRO DE PREVENCION DE CONSUMO PROBLEMATICO AMPLIA SU HORARIO DE ATENCION

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través del Centro de Prevención de Consumos Problemáticos, informa a la comunidad la ampliación de su horario de atención, con el objetivo de continuar fortaleciendo el acompañamiento y la contención a personas en situación de consumos problemáticos y a sus familias.

Actualmente, el espacio funciona de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y, a partir de esta ampliación, suma atención los días lunes y miércoles de 14 a 18 horas, brindando así mayores posibilidades de acceso a quienes necesitan asesoramiento, orientación y acompañamiento profesional.

Desde el Centro destacaron que esta medida busca estar más cerca de la comunidad y garantizar más tiempo de atención para quienes atraviesan situaciones complejas, vinculadas a los consumos problemáticos.

El equipo profesional ofrece espacios de tratamiento, escucha y acompañamiento integral, trabajando de manera cercana con cada persona y su entorno familiar, en un ámbito gratuito y confidencial.

El Centro de Prevención de Consumos Problemáticos funciona en calle 3, entre 28 y 30 del barrio Tiro Federal. Para consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 3644-415894.

«Escuchar, acompañar y construir juntos» es el mensaje que impulsa el trabajo diario del equipo, reafirmando el compromiso de que nadie está solo y que siempre hay una red de apoyo disponible para ayudar.