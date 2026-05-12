TRES ISLETAS SECUESTRARON OCHO ANIMALES VACUNOS EN UNA INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO HURTO GANADERO

El operativo fue realizado este lunes por efectivos de la Sección Rural Lalelay, en el marco de una causa por “Supuesto Hurto de Ganado Mayor”, con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la Doctora Noelia Miño.

Los efectivos cumplieron en un orden de allanamiento en un predio rural de aproximadamente 100 hectáreas ubicado en Pampa Once, en jurisdicción de Tres Isletas, perteneciente a un hombre de 59 años.

Durante la requisa, personal montado realizó el arreo y encierre de nueve animales bovinos de distintas categorías y pelajes. Tras ser examinados individualmente por el médico veterinario policial, se determinó que ocho de ellos presentaban irregularidades en marcas y señales, las cuales no coincidían con la documentación exhibida por el propietario del campo.Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de los animales con fines investigativos.

Por otra parte, mientras se desarrollaba el procedimiento, se hizo presente un joven de 27 años, hijo del propietario del establecimiento, quien arribó al lugar en motocicleta y comenzó a insultar a los efectivos y al ayudante fiscal presente.

Debido a su actitud agresiva, los uniformados procedieron a llevarlo hacia la Comisaría de Tres Isletas, donde quedó alojado en una causa por “Supuesta Resistencia y Atentado contra la Autoridad”. Asimismo, secuestraron la motocicleta en la que se movilizaba este joven de 27 años.

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