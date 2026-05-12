LAS PALMAS CELEBRÓ SUS 144 AÑOS CON IMPORTANTES ANUNCIOS DE OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PORTUARIO

En el marco del 144° aniversario de Las Palmas, el gobernador Leandro Zdero encabezó el acto central junto al intendente, Víctor Armella, donde anunció una serie de obras estratégicas, como ser la refacción integral de la Esc. Técnica 27; de la comisaría local y la construcción del microestadio Club Palermo para el crecimiento de la localidad y del departamento Bermejo.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó la historia, el esfuerzo y la identidad de Las Palmas, remarcando el valor de una comunidad “que siempre supo salir adelante frente a las dificultades”, y convocó a seguir trabajando unidos para construir un futuro mejor. Entre los anuncios importantes, el gobernador Zdero confirmó el inicio de la mejora integral de la comisaría local, obra que se ejecutará mediante un esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio. Además, anunció la próxima refacción integral de la Escuela de Educación Técnica N°27, proyecto que contempla el cerramiento del predio, la refacción de sanitarios y la puesta en valor del acceso al establecimiento, con el objetivo de fortalecer las condiciones edilicias para toda la comunidad educativa. Asimismo, el gobernador confirmó la construcción del microestadio del Club Atlético Palermo, una obra largamente esperada por la comunidad deportiva local y que incluirá polideportivo cubierto, piso de hormigón, jirafas multideporte, tribunas e iluminación. “Las Palmas no tiene un espacio deportivo de estas características y vamos a concretarlo porque también es apostar al desarrollo y a nuestros jóvenes”, expresó.

DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PUERTO LAS PALMAS

En otro tramo de su discurso, Zdero puso especial énfasis en el desarrollo estratégico del puerto de Las Palmas y su importancia para toda la región. En ese sentido, valoró el acompañamiento de la diputada provincial Elda Insaurralde, “quien está dispuesta a acompañarnos con la ley de Puertos, para que lleguen las inversiones y podamos reconvertir la matriz productiva que tanto necesitamos los chaqueños y la Argentina”. Además, adelantó que próximamente recibirán una visita oficial para avanzar en la habilitación definitiva del Puerto y el traslado de la grúa que permitirá comenzar con su funcionamiento operativo.

Además, el gobernador destacó el impacto que tendrá el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y las gestiones conjuntas con autoridades paraguayas para avanzar en la concreción del futuro puente internacional entre Chaco y Paraguay, que tendrá como punto estratégico a Las Palmas. “Esta región será un polo logístico de intercambio y crecimiento para toda la provincia”, aseguró.

El mandatario provincial también llamó a los jóvenes a prepararse para las oportunidades que traerán las nuevas inversiones y defendió la necesidad de impulsar leyes y herramientas que permitan atraer capitales y transformar la matriz económica y productiva del Chaco.

Por su parte, el intendente de Las Palmas agradeció la presencia del Gobernador y valoró el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio e instituciones locales. Destacó además el esfuerzo de toda la comunidad para sostener el crecimiento de la localidad y pidió continuar avanzando en proyectos estratégicos como el puerto local, al considerarlo “la gran oportunidad para las futuras generaciones”.



El jefe comunal también agradeció a las instituciones educativas y a la comunidad por la organización de las distintas actividades conmemorativas desarrolladas durante el fin de semana, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de Las Palmas en áreas como cultura, turismo, deporte y recreación.

Durante el acto central también se homenajeó a pobladores y vecinos de la localidad. Acompañaron este acto aniversario, el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios; el presidente del Banco del Chaco, Livio Gutiérrez; el subsecretario de Seguridad, Juan de la Cruz González; la diputada provincial, Elda Insaurralde, los intendentes de La Leonesa, José Carbajal y Javier Martínez de Margarita Belén; instituciones educativas y vecinos de la localidad.

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