CASO GRACIELA LOPEZ: JUAN ARREGIN AFIRMO QUE EL CABO ACTUO CON PREMEDITACION

Juan Arregin, el abogado de la familia de Graciela López, la mujer asesinada la semana pasada, en Puerto Vilelas, por parte de su expareja, el cabo Luciano Etudié, aseguró que hay elementos para sostener que el efectivo policial «sabía lo que estaba haciendo», al tiempo que indicó que ese crimen y el del padre del acusado prevén una pena de prisión de perpetua.

«Todo indica que no fue un exabrupto de alguien que de repente enloquece», afirmó el abogado, y agregó que «hay elementos que nos dan la pauta de que esto fue premeditado».

En ese sentido, Arregin indicó que Etudié retiró las chapas patentes del vehículo antes del ataque. «Hay un dato concreto y terrible: llega a la casa de Olga -madre de Graciela López- y se pone a desarmar el sistema de protección de las chapas patentes para que nadie identificara el auto. Eso demuestra que sabía lo que estaba haciendo «, remarcó.

Juan Arregin está a cargo del patrocinio de la madre de la víctima de femicidio.

Asimismo, señaló que efectivos policiales que declararon en la causa describieron al acusado como una persona «serena» durante el hecho. «Parecía alguien que tenía claro lo que estaba haciendo», consideró.

Además, apuntó que según relataron allegados y familiares, la relación entre Graciela y Etudié «había terminado hacía más de tres años» y que sólo mantenían contacto por cuestiones vinculadas al hijo en común.

Por otro lado, respecto de la situación actual de la causa, Arregin señaló que ya declararon alrededor de doce testigos, y agregó que este lunes prestó testimonio Patricio, hermano de Graciela.

Arregin apuntó también que la fiscalía ordenó las autopsias y las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados, elementos que podrían aportar más información sobre los hechos.

Por último, el abogado aclaró que hay dos expendientes. Por un lado, por el crimen de Graciela López, la causa está caratulada como homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por femicidio; y por otro lado, por el crimen del padre de Etudié, como homicidio agravado por el vínculo.

«Cada uno de esos delitos prevé prisión perpetua. Es la pena máxima que contempla nuestro sistema», concluyó.