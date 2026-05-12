BARRANQUERAS FORTALECE LA OPERATORIA DE IMPORTACIÓN CON NUEVA CARGA PROVENIENTE DE CHINA

El Puerto de Barranqueras llevó adelante un importante operativo de importación junto a la empresa DebComex Despachantes de Aduana y organismos de control, consolidando el movimiento comercial y logístico de la provincia del Chaco.

En esta oportunidad, se concretó la importación de 1.460 cubiertas provenientes de China con destino a la ciudad de Resistencia, además de dos contenedores con elementos sanitarios de cerámica, entre ellos inodoros, bidets y pedestales, destinados al mercado local. La operatoria fue supervisada por la administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, quien destacó la agilidad y el compromiso del personal portuario durante todo el procedimiento, así como el trabajo articulado con ARCA-ADUANA y la firma DebComex Despachantes de Aduana.

“Seguimos consolidando al Puerto Barranqueras como un punto estratégico para el movimiento comercial de la provincia, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo la logística regional”, expresó Azula.

Desde la administración portuaria remarcaron además que este tipo de operaciones reflejan el crecimiento sostenido de la actividad comercial y el posicionamiento estratégico del puerto para el desarrollo económico de la región.

Finalmente, agradecieron al Gobernador Leandro Zdero por el acompañamiento permanente y el apoyo al fortalecimiento de la actividad portuaria y comercial.

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