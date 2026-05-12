BUSCAN UNA FAMILIA PARA UNA ADOLESCENTE DE 17 AÑOS QUE SUEÑA CON ESTUDIAR ABOGACIA

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Resistencia lanzó una convocatoria pública de adopción destinada a personas que estén dispuestas a brindar contención, afecto y acompañamiento a una adolescente de 17 años que actualmente cursa tercer año del nivel secundario.

Según detallaron desde la Justicia, la joven se destaca por ser colaborativa, practica natación y proyecta estudiar abogacía una vez finalizados sus estudios secundarios.

En el marco del proceso, manifestó su voluntad de integrarse a una familia, preferentemente conformada por una mamá y un papá, aunque no presenta objeciones respecto de la existencia de hijos dentro del grupo familiar.

La convocatoria apunta a personas que puedan acompañarla en esta etapa de transición hacia la adultez, respetando su historia, su identidad y sus intereses personales, además de ofrecerle un entorno familiar estable y afectivo.

Quienes estén interesados en asumir el compromiso pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes del Chaco a los teléfonos 0362-4453870/73, internos 166 y 167, o con el Juzgado interviniente al 0362-4453898, de lunes a viernes de 7 a 13.

También se encuentran habilitados los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar y juzfamilia1.rcia@justiciachaco.gov.ar .