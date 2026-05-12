CASTELLI: SECHEEP FORTALECE EL SERVICIO ELÉCTRICO CON UN NUEVO TRANSFORMADOR

Castelli tendrá un servicio eléctrico más potente y estable tras nueva obra de Secheep._

En el marco del plan de obras energéticas que se ejecuta en toda la provincia, el Gobierno del Chaco, a través de Secheep, avanza con la puesta en servicio de un nuevo equipo de potencia de 30 MVA en la estación transformadora de Juan José Castelli, una obra estratégica que permitirá mejorar sustancialmente la calidad del suministro y del servicio eléctrico en la localidad y zonas de influencia.

El proyecto, diseñado conjuntamente entre el Gobierno provincial y la empresa energética, beneficiará de manera directa a unas 15.000 familias, además de industrias y comercios de Castelli, e indirectamente a otras localidades del norte chaqueño. “El cumplimiento de este proyecto fue un compromiso asumido por el gobernador Leandro Zdero, cuando se inauguró en Castelli la Gerencia Zona Norte de la empresa”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti, quien recorrió el montaje final del transformador junto al vocal Germán Perelli y los gerentes Aldo Andrés y Eduardo Martínez.

La obra contempla el montaje y la puesta en funcionamiento de un transformador de 30/30/30 MVA, que reemplaza a otro de 15/15/10 MVA, incrementando significativamente la capacidad instalada de la estación transformadora de 132 KV. “Actualmente esta planta cuenta con 45 MVA de potencia. Con el nuevo transformador, Castelli pasará a disponer de 60 MVA, aumentando considerablemente su capacidad energética”, explicó Bistoletti.

La inversión, financiada íntegramente con fondos propios de Secheep, incluye además la instalación de un reactor de neutro.

Por su parte, el vocal Germán Perelli destacó el esfuerzo realizado por la empresa para concretar esta obra. “Representa un enorme desafío para Secheep, pero también una gran satisfacción poder avanzar con trabajos que permitan brindar a la comunidad un servicio eléctrico de mayor calidad”, expresó.

Desde la empresa reiteraron que estos trabajos forman parte del plan integral de infraestructura energética impulsado por el gobernador Leandro Zdero, con el objetivo de optimizar el sistema eléctrico y garantizar un mejor servicio en cada rincón de la provincia.

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