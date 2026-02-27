HALLAN UN CRANEO HUMANO EN LA PLANTA DE RESIDUOS DE SAENZ PEÑA

SÁENZ PEÑA (Agencia) Según informaron fuentes del caso, la Fiscalía de turno dispuso el resguardo de la zona y el levantamiento de todo elemento de interés para establecer cómo llegó la bolsa hasta la planta. Los restos serán enviados al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), en Resistencia, para realizar pericias que permitan determinar la data, las circunstancias y, si es posible, la identidad de la persona.

Los restos humanos encontrados en la planta de residuos municipal, que habría llegado mediante la recolección de los mismos que realizan los camiones del municipio.

En Sáenz Peña hay, al menos, dos personas desaparecidas desde hace más de dos años —un hombre y una mujer— cuyos paraderos siguen siendo un misterio. Si bien por ahora no hay indicios que vinculen el hallazgo con esos casos, la noticia reavivó la preocupación de sus familias y de la comunidad.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la bolsa con los restos pudo haber llegado a la planta junto con la recolección diaria de residuos. Sin embargo, la Justicia evita especulaciones y trabaja en la trazabilidad del recorrido: horarios, sectores de carga y posibles testigos que ayuden a reconstruir el camino.

Hallan un cráneo humano en la planta de residuos de Sáenz Peña

Las autoridades judiciales adelantaron que el IMCIF realizará estudios antropológicos y genéticos. De obtenerse muestras útiles, se podría cruzar información con bases de datos y denuncias de personas desaparecidas en la provincia.

Mientras tanto, la planta de residuos opera con restricciones en el área donde se produjo el hallazgo, y se pidió a los trabajadores que informen cualquier dato que aporte a la causa. La investigación continuará en las próximas horas, con la expectativa de contar con las primeras conclusiones periciales que orienten la pesquisa.