ALLANAMIENTO EN CORZUELA: SECUESTRAN ARMAS, OBJETOS ROBADOS Y MAS DE 1.5KG DE DROGA

Un allanamiento realizado este jueves por la tarde en la localidad de Corzuela terminó con el secuestro de armas, elementos vinculados a una causa por hurto y más de un kilo y medio de estupefacientes. El principal morador de la vivienda, un hombre de 36 años, fue detenido.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30 en un domicilio ubicado sobre calle General Belgrano, en el barrio Malvinas, en el marco de una causa por «Supuesto Hurto» con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata.

Durante el operativo, efectivos de la comisaría local incautaron cuatro rifles de aire comprimido de distintas marcas con sus respectivas municiones, dos municiones de alto calibre, cartuchos calibres 22 y 38 mm, además de diversos elementos presuntamente sustraídos.

Entre los objetos secuestrados se encuentran un atornillador, cuatro llantas de motocicleta, un parlante, una hidrolavadora, un amplificador de audio, tres caños de escape y cinco paneles LED.

Además, los agentes hallaron 1.549 gramos de marihuana y 86 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión, tres plantas de cannabis y la suma de 152 mil pesos en efectivo.

Ante el hallazgo de estupefacientes, se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso actuaciones por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El principal morador del inmueble fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones para determinar su vinculación con los hechos denunciados.