EDUCACIÓN REALIZÓ ENCUENTRO FORMATIVO DE LA RED DE SECUNDARIAS INNOVADORAS

El Ministerio de Educación de la Provincia realizó el Encuentro Formativo de la Red Secundarias Innovadoras, que reunió a equipos directivos, docentes y supervisores de 30 escuelas de Nivel Secundario seleccionadas, en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

El Programa de Red Secundarias Innovadoras, impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación, propone avanzar en un proceso de transformación de la escuela secundaria a partir del desarrollo de acciones en cuatro ejes: la organización institucional y el régimen académico; la organización del aprendizaje y la enseñanza a través del diseño curricular; el acompañamiento de las trayectorias escolares; y el desarrollo profesional de los equipos de gestión y docentes.

El encuentro tuvo como objetivo brindar herramientas a los equipos de estas instituciones para realizar un diagnóstico institucional, entendido como un insumo clave para la planificación, el desarrollo de procesos de mejora y la transformación educativa.

La jornada contó con la participación de la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; las directoras generales de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda, y de Gestión Educativa, Mirta Candia; la directora de Nivel Secundario, Elizabeth Salto; el director de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño; directores de niveles y modalidades, regionales y supervisores de la provincia. También estuvo presente la capacitadora de la Dirección de Educación de Nivel Secundario de la Secretaría de Educación de la Nación, Verónica Poenitz, quien promovió espacios de reflexión, análisis y construcción colectiva a partir de las realidades institucionales de las escuelas participantes.

*Pensar una nueva escuela secundaria*

Durante la apertura, la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, transmitió el saludo de la ministra Sofía Naidenoff, quien no pudo asistir al encuentro, y aseguró: “Estamos comprometidos con la escuela secundaria”. Además, destacó que se trata de una política educativa transversal y subrayó la importancia de acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes que egresan de la primaria e ingresan al nivel secundario.

Sanchuk explicó que a principios de 2025 el ministerio se sumó al programa para trabajar con Escuelas Secundarias Innovadoras y, tras diversas gestiones, se logró incluir a 30 instituciones de la provincia. Estas escuelas sentarán las bases para “pensar una escuela secundaria distinta”, experiencia que luego podrá expandirse al resto de los establecimientos.

En ese sentido, instó a construir una escuela secundaria acorde a las necesidades actuales de los jóvenes. “Tenemos que atrevernos a cambiar algunas estructuras dentro de la base del sistema educativo secundario y generar experiencias educativas significativas, relevantes y de calidad para nuestros estudiantes”, expresó, al tiempo que remarcó la importancia de incorporar nuevas habilidades vinculadas a la tecnología y a los cambios sociales.

Por su parte, la capacitadora Verónica Poenitz explicó que en esta primera jornada se trabajó en un diagnóstico institucional que permitirá a los directores analizar en profundidad la realidad de sus escuelas, identificar nudos críticos y puntos de mejora, y comenzar a elaborar los Planes de Mejora Institucional 2026. “Es un honor acompañar a esta jurisdicción que asume este programa con tanto compromiso y que traduce el programa nacional a una propuesta alineada con la identidad de Chaco y la historia de sus escuelas”, señaló.

A su turno, el director de la Escuela de Educación Secundaria N° 16 de Charata, Leonardo García, referente de Escuelas Innovadoras, destacó las expectativas generadas por el programa. Recordó que en diciembre pasado participaron de los talleres de presentación de la propuesta y valoró el intercambio entre pares como una experiencia productiva.

Según explicó, la provincia obtuvo 30 cupos para escuelas secundarias que desarrollarán experiencias innovadoras en articulación con instituciones de otras jurisdicciones del país, lo que permitirá compartir prácticas, retroalimentar procesos y mejorar los resultados educativos en el nivel secundario.

Relacionado