🇦🇷✨ 27 de Febrero | Creación de la Bandera Argentina ✨🇦🇷

Hoy recordamos con orgullo la creación de nuestra querida bandera, símbolo de identidad, libertad y unidad nacional 💙🤍💙

En 1812, el general Manuel Belgrano la enarboló por primera vez a orillas del río Paraná, marcando un momento histórico para nuestra Patria 🌊☀️

El celeste y blanco nos recuerdan el cielo, la paz y nuestra historia, mientras que el Sol de Mayo representa el nacimiento de una nueva Nación 🌤️🌟

Sigamos defendiendo nuestros valores, nuestra cultura y el amor por Argentina ❤️🇦🇷

Municipalidad de Juan José Castelli

#MunicipioDeTodos

#IntendenciaPioSander

