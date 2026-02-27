Vie. Feb 27th, 2026

27 DE FEBRERO: CREACIÓN DE LA BANDERA ARGENTINA

por Redaccion J 5 horas atrás

🇦🇷✨ 27 de Febrero | Creación de la Bandera Argentina ✨🇦🇷

Hoy recordamos con orgullo la creación de nuestra querida bandera, símbolo de identidad, libertad y unidad nacional 💙🤍💙

En 1812, el general Manuel Belgrano la enarboló por primera vez a orillas del río Paraná, marcando un momento histórico para nuestra Patria 🌊☀️

El celeste y blanco nos recuerdan el cielo, la paz y nuestra historia, mientras que el Sol de Mayo representa el nacimiento de una nueva Nación 🌤️🌟
Sigamos defendiendo nuestros valores, nuestra cultura y el amor por Argentina ❤️🇦🇷

Municipalidad de Juan José Castelli
#MunicipioDeTodos
#IntendenciaPioSander

