HABLO LA MAMÁ DE LOAN » ESTOY DESESPERADA»

“Quiero que me devuelvan a mi hijo, quiero que esté acá”, enfatizó la dolida madre entre lágrimas, agregando:

“Ya hace muchos días para mí y para él… Debe estar sufriendo… No se puede creer esto”, dijo María, señalando que “a él no se lo tragó la tierra ni se lo comió un bicho… A el se lo llevaron y quiero que me lo devuelvan lo antes posible”, enfatizó.

“Los que tienen que hablar tienen que decir la verdad y listo: dónde está Loan y qué hicieron con Loan… Yo lo quiero sano y salvo a mi hijo”, sostuvo en declaraciones.

Al referirse a las declaraciones del abogado Fernando Burlando, quien aseguró que debería haber más personas detenidas por la desaparición de Loan, María dijo creer que “sí” y mencionó a “Macarena y Camila”, dos primas del niño de 5 años, hijas de Laudelina Peña: “Algo tienen que estar sabiendo ellas también porque estaban con él”, explicó.