DROGAS, PORNO Y PROSTITUCION: LOS GRUPOS DE TELEGRAM EN RESISTENCIA Y SU TRATAMIENTO EN LA JUSTICIA

La aplicación de mensajería que tiene su sede principal en Dubai hoy es uno de los canales más utilizados por los dealers del Chaco para vender todo tipo de sustancia. Esto se debe a la seguridad brindada por la plataforma y su cifrado de extremo a extremo que imposibilita a la Policía reconocer quién es el usuario detrás de la pantalla y dónde se ubica. Estas características brindaron un margen de acción para que los vendedores puedan encontrar nuevos clientes bajo menores riesgos.

Marihuana, cocaína, tussi, LCD, éxtasis, pornografía y hasta prostitución, este gran mercado que se abrió en los grupos de telegram no excluye a nadie, solo basta con navegar en la app y buscar los grupos que están en los alrededores, es allí, en donde se puede encontrar casi cualquier cosa.

De manera sencilla, la plataforma cuenta con una opción para encontrar nuevas personas en los alrededores, la medida que fue desarrollada en primera instancia para hacer amistades poco a poco se convirtió en grupo casi de compra y venta. En ocasiones, el «mercado» está mucho más cerca de lo que uno cree.

Unas de las características que brinda la aplicación es el anonimato y que es completamente pública, no se debe pagar para utilizarla, solo basta tener una línea de teléfono que ni siquiera puede ser la personal, sino una con la cual se pueda abrir la cuenta por primera vez. Luego, tanto consumidores como compradores entran en la negociación, visitando uno a uno los grupos hasta encontrar el mejor precio.

«¿Qué onda? ¿Pega mucho? – te vuela la cabeza, está tremenda-«. Este tipo de conversación no es nada raro, muchos consultan sobre la mercadería antes de comprarla. Todo esto bajo el gran paraguas de dos hechos cruciales. No existen nombres, no existen rostros, solo usuarios que generalmente tienen identidades falsas o alias. Además, cada uno de los dealers tiene su propio «motomandado», y los pagos se hacen por medios digitales como criptomonedas o billeteras virtuales, todo ello, hacía cuentas que también presentan irregularidades. Es decir, todo queda en la aplicación que es muy difícil «descifrar», según los propios agentes de la Policía del Chaco.

De manera un poco más técnica, la seguridad de la aplicación es de alto grado y para que eso se respete a rajatabla, Pavel Durov -creador de la app- recurrió al protocolo MTProto, método que protege las conversaciones mucho más que las demás aplicaciones de mensajería. Asimismo, cuando la Policía solicita la información a la empresa, la misma se rehúsa a entregarla. Por ende, ubicar al usuario es todo un problema para la fuerza.

Ante esta situación, Diario TAG se comunicó con el jefe de Cibercrimen, Carlos Barreto, quien definió a la aplicación como «oscura» y que además añadió: «Hoy entrás en Telegram y encontrás de todo, pornografía, venta de droga, venta de contenido. Lo que era la dark y deep web hoy es Telegram».

Asimismo, explicó al medio que se realiza la investigación una vez que llega una denuncia a un juzgado, en esos casos se utiliza un agente «revelador» para hacer caer a las personas que están en el comercio ilegal. «Hablando de una cuenta de Telegram, vos si querés identificar alguien fehacientemente tenés que preguntarle a la empresa a quien le pertenece ese usuario, pero eso es lo que no brinda Telegram», comentó.

Un ejemplo claro es que cualquiera puede habilitar una cuenta en Telegram a través de un SIM prepago y no se autentifica fehacientemente que sea esa persona. Hay abonados que son, en su mayoría internacionales o con cuentas que se obtienen en la web. Eso hace que la investigación sea muy extensa, «por lo que no se soluciona y se corta», expuso Barreto.

Aun así, el jefe de la Policía, Fernando Romero manifestó que se realizan «patrullajes virtuales» y que «hay operadores de cibercrimen que están atentos, así como la unidad de inteligencia criminal, que hace el mismo trabajo. Cuando detectan algo sospechoso, ya sea trata, pornografía infantil o drogas, comunican la novedad y se inicia una causa judicial».

Luego, enfatizó: «Telegram tiene un cifrado que es muy difícil de ingresar o desbloquear. Por eso, las comunicaciones en Telegram son las más utilizadas para evitar que te intercepten el teléfono o detecten de qué estás hablando o qué imágenes difundís. Telegram es mucho más seguro que WhatsApp y otros medios».

Cabe resaltar, según la máxima autoridad de la fuerza, «la venta de drogas, y el delito en sí va mutando, ya no hay tanta venta de drogas en espacios físicos sino a través de transferencias y te mandan el delivery, vos transferís, pagas tu consumo y te llevan como si te están llevando una pizza, te llevan la droga a tu casa«, sentenció.

«Así operan, pero no solamente por telegram, también por otras redes sociales y te dan la forma de pago, y los pagos se hacen por cualquier tipo de transferencia electrónica, ya sea mercado pago u otra», cerró Romero.

Asimismo, desde Telegram Messenger señalaron a Diario TAG que «se ha moderado activamente contenido dañino en su plataforma. Los moderadores utilizan una combinación de monitoreo proactivo de los espacios públicos, además de informes de los usuarios para eliminar contenido que infringe sus términos de servicio».