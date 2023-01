HABLÓ LA FAMILIA DE LA NIÑA DE TRES AÑOS QUE FALLECIÓ EN LA COLONIA DE VACACIONES Y ACUSÓ NEGLIGENCIA

«Mi sobrina estaba jugando, se resbaló y se cayó a la pileta. Como no había nadie mirándola se ahogó y falleció», relató su tio en un video a través de redes sociales. Visiblemente emocionado, acompañó el posteo con fotos junto a la pequeña.

En la tarde del martes una niña de tres años falleció mientras estaba en la colonia de vacaciones. La menor se ahogó en la pileta del club deportivo y llegó ya sin vida a Centro de Salud de Villa Rio, ciudad de Resistencia.

En este marco, a un par de horas del trágico suceso, uno de sus familiares habló a través de sus redes sociales y, en medio de una sentida despedida a su sobrina, identificada como Lourdes Gómez Chevalier, trató a lo sucedido como un hecho de negligencia.

«Lo hago porque es una forma de descargo, en todo el día no lloré porque no podía entender lo que pasó, lo que me paso a mí y a mi familia», comienza Favio Chevalier, tío de la pequeña fallecida.

«Nos enteramos de una tragedia que sucedió por negligencia de una gente que tiene que estar bregando por la seguridad de los chicos en una colonia de vacaciones y no lo hicieron, estamos viviendo un momento muy amargo en la familia», continúa. El hecho ocurrió cerca de las 18 en un club llamado Villa Favre.

El tío relató cómo sucedieron los hechos esa fatídica tarde. «Mi sobrina Lourdes falleció en esa colonia de vacaciones, estaba corriendo con sus amiguitos, jugando, se resbaló y se cayó a la pileta. Como no había nadie mirándola se ahogó y falleció. Siempre va estar en nuestros corazones y en nuestros recuerdos», expresó emocionado. Cabe resaltar que Lourdes recibió reanimación al llegar al centro de salud, pero no pudieron salvarla.

«Es un momento muy duro que pasamos con mi familia y queremos pedir que aquel que es creyente levante plegarias por mí y por mi familia, para poder afrontar esto unidos», expresó y acompaño el posteo con fotos junto a su sobrina.

Fuente: Diario chaco

