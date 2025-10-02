Jue. Oct 2nd, 2025

HABLÓ EL FISCAL DE LA CAUSA POR EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA: «ES UN HECHO ABERRANTE»

Adrián Arribas negó que se haya levantado el secreto de sumario y adelantó que este viernes se abrirán los celulares de los implicados.

Habló el fiscal de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela: Es un hecho aberrante

Adrián Arribas, el fiscal que investiga el triple crimen narco de Florencio Varela, adelantó que el viernes se realizará el peritaje de los celulares de todos los detenidos por el caso. También confirmó que Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, llegará este jueves al país y podría ser indagado mañana.

“Es un hecho aberrante. Está calificado como un homicidio», pronunció el fiscal sobre el triple crimen e indicó que por el momento la carátula no va a cambiar. También reconoció que se trata de un caso «con ciertas características que uno no ve a menudo».

Hasta el momento son nueve las personas detenidas por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo y la Justicia estaría en busca de otras dos prófugas, que serían miembros de la banda narco. Según adelantó Arribas, mañana viernes comenzará a realizarse el peritaje de los celulares incautados, lo que podría arrojar datos claves para la investigación.

“La fecha para el peritaje es el viernes y es muy importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”, indicó Arribas, a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.

Luego de que la Policía de Perú indicara que el móvil del crimen habría sido el robo de aproximadamente tres kilos de cocaína por parte de una de las jóvenes a integrantes de una organización narco, Arribas fue cauto y no descartó ninguna hipótesis: “El móvil se está investigando. Son todas líneas investigativas que se está tratando de darle certeza o no”, explicó.

Por otro lado, al ser consultado sobre si Ozorio y “Pequeño J” estuvieron dentro de la casa en la que fueron asesinadas las tres jóvenes, Arribas respondió: “Todo es materia de investigación. En este momento hay secreto de sumario”. Por este motivo, no pudo dar mayores informaciones sobre si se realizarán más allanamientos y detenciones en el marco de la causa.

El fiscal tampoco confirmó si el crimen fue grabado y se emitió en vivo en redes sociales. Al respecto solo declaró ante la prensa que “es una hipótesis, no hay un informante. Es algo que han dicho en el sumario y después hay que probarlo”.

Matías Ozorio será trasladado este jueves a Argentina

Finalmente, la expulsión de Matías Ozorio, de 28 años, detenido en Lima por el triple crimen, se realizará este jueves. “No puedo decir qué rol tuvo. Por ahora está como coautor», explicó el fiscal Arribas sobre su situación penal.

Ozorio será trasladado a Argentina en un vuelo de la Fuerza Aérea custodiado por efectivos de la DDI de la Policía Federal, de Interpol y de la Policía Bonaerense.

El hombre, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, fue arrestado el martes por la mañana en el distrito Los Olivos tras un impresionante operativo en conjunto entre autoridades policiales y de inteligencia de Perú y Argentina.

En su caso, al tratarse de un ciudadano argentino sin registro de ingreso legal a Perú, se comenzó de forma inmediata con el procedimiento de expulsión, que difiere ampliamente del de extradición.

Qué pasará con «Pequeño J»

En cuanto a la situación de “Pequeño J”, al ser ciudadano peruano, se va a esperar el pedido de extradición por parte de la Justicia argentina, que es un procedimiento diferente al de expulsión de Ozorio.

Fuerzas policiales de Perú adelantaron que el proceso «podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días».

«Actualmente se encuentra ya a disposición del juzgado de investigación preparatoria para los procedimientos de ley. Va a depender mucho del requerimiento de la documentación que puedan solicitar desde Argentina. Esto va a ser evaluado acá por las autoridades judiciales, por Cancillería, y podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días», planteó ayer el coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la División de Inteligencia de Dirección Antidrogas (Dirandro).

