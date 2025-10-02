HABLÓ EL FISCAL DE LA CAUSA POR EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA: «ES UN HECHO ABERRANTE»
Adrián Arribas negó que se haya levantado el secreto de sumario y adelantó que este viernes se abrirán los celulares de los implicados.
El fiscal tampoco confirmó si el crimen fue grabado y se emitió en vivo en redes sociales. Al respecto solo declaró ante la prensa que “es una hipótesis, no hay un informante. Es algo que han dicho en el sumario y después hay que probarlo”.
Matías Ozorio será trasladado este jueves a Argentina
Finalmente, la expulsión de Matías Ozorio, de 28 años, detenido en Lima por el triple crimen, se realizará este jueves. “No puedo decir qué rol tuvo. Por ahora está como coautor», explicó el fiscal Arribas sobre su situación penal.
Ozorio será trasladado a Argentina en un vuelo de la Fuerza Aérea custodiado por efectivos de la DDI de la Policía Federal, de Interpol y de la Policía Bonaerense.
El hombre, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, fue arrestado el martes por la mañana en el distrito Los Olivos tras un impresionante operativo en conjunto entre autoridades policiales y de inteligencia de Perú y Argentina.
En su caso, al tratarse de un ciudadano argentino sin registro de ingreso legal a Perú, se comenzó de forma inmediata con el procedimiento de expulsión, que difiere ampliamente del de extradición.
Qué pasará con «Pequeño J»
En cuanto a la situación de “Pequeño J”, al ser ciudadano peruano, se va a esperar el pedido de extradición por parte de la Justicia argentina, que es un procedimiento diferente al de expulsión de Ozorio.
Fuerzas policiales de Perú adelantaron que el proceso «podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días».
«Actualmente se encuentra ya a disposición del juzgado de investigación preparatoria para los procedimientos de ley. Va a depender mucho del requerimiento de la documentación que puedan solicitar desde Argentina. Esto va a ser evaluado acá por las autoridades judiciales, por Cancillería, y podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días», planteó ayer el coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la División de Inteligencia de Dirección Antidrogas (Dirandro).