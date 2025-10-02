HABLÓ EL FISCAL DE LA CAUSA POR EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA: «ES UN HECHO ABERRANTE»

Adrián Arribas, el fiscal que investiga el triple crimen narco de Florencio Varela, adelantó que el viernes se realizará el peritaje de los celulares de todos los detenidos por el caso. También confirmó que Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, llegará este jueves al país y podría ser indagado mañana.

“Es un hecho aberrante. Está calificado como un homicidio», pronunció el fiscal sobre el triple crimen e indicó que por el momento la carátula no va a cambiar. También reconoció que se trata de un caso «con ciertas características que uno no ve a menudo».

Hasta el momento son nueve las personas detenidas por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo y la Justicia estaría en busca de otras dos prófugas, que serían miembros de la banda narco. Según adelantó Arribas, mañana viernes comenzará a realizarse el peritaje de los celulares incautados, lo que podría arrojar datos claves para la investigación.

“La fecha para el peritaje es el viernes y es muy importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”, indicó Arribas, a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.

Luego de que la Policía de Perú indicara que el móvil del crimen habría sido el robo de aproximadamente tres kilos de cocaína por parte de una de las jóvenes a integrantes de una organización narco, Arribas fue cauto y no descartó ninguna hipótesis: “El móvil se está investigando. Son todas líneas investigativas que se está tratando de darle certeza o no”, explicó.