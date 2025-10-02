PATRICIA BULLRICH VOLVIÓ A PRESIONAR A JOSÉ LUIS ESPERT: «TIENE QUE SER CLARO»

Patricia Bullrich volvió a presionar a José Luis Espert por la supuesta transferencia de 200.000 dólares provenientes del empresario Fred Machado, procesado por estafas, en prisión domiciliaria en Viedma por una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Tiene que volver a los medios y contestar claro, decir sí o no. El voto liberal exige respuestas ”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación en una entrevista con Antonio Laje en A24. ”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación en una entrevista con Antonio Laje en A24.

Bullrich defendió al presidente Milei, destacó el respaldo del gabinete en la última reunión en Casa Rosada y acusó al kirchnerismo de querer instalar la idea de que “todos son iguales”.

Sobre la gestión libertaria, aseguró: «tenemos la vara muy alta», y aseguró que «el kirchnerismo cuenta un relato que cambia lo que pasa, cuentan lo que quieren contar para que todos seamos lo mismo y no es así». «Nuestro proyecto se sostiene a pesar de los embates, nos quisieron tirar para atrás a nosotros y 45 millones de argentinos».