RENUNCIÓ EL JUEZ VÍCTOR ALONSO GONZÁLEZ, A CARGO DEL CASO LOAN

El juez Víctor Antonio Alonso González, quien tiene a su cargo el Caso Loan, presentó su renuncia al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, que se hará efectiva a partir del 1 de diciembre de 2025.

La dimisión fue aceptada por el Gobierno nacional a través del Decreto 704/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada oficialmente en el Boletín Oficial. El magistrado había formalizado su decisión en septiembre, en medio del avance de la investigación por la desaparición del niño correntino que conmueve al país desde mediados de 2024.

La salida de Alonso González genera un fuerte impacto político y judicial, ya que se trata del juez a cargo de una de las causas más sensibles de la justicia argentina. Su alejamiento abre interrogantes sobre el rumbo y la continuidad del expediente, que mantiene en vilo a la sociedad y cuyo desarrollo es seguido de cerca tanto por la opinión pública como por organismos de derechos humanos y autoridades nacionales.

Con la renuncia, quedará vacante un cargo central dentro del Tribunal Oral Federal de Corrientes, en un contexto en el que se reclama mayor celeridad y transparencia en la resolución del caso.