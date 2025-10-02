JUAN JOSÉ CASTELLI: EXITOSA ENTREGA DE PLANTINES EN EL PULMÓN VERDE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde la Secretaría de Ambiente se lanzó la campaña Eco-Friendly, en el marco del Día del Pueblo. En esta oportunidad, se realizó la entrega gratuita de plantines de distintas especies arbóreas, aprovechando el buen clima tras las lluvias.

🌿 Una gran cantidad de vecinos se acercó con entusiasmo para llevarse su planta 🌱, canjeándola por botellas descartables ♻️, en una acción que combina conciencia ambiental y compromiso comunitario.

El coordinador del área, Daniel Nuske, encabezó la jornada y recibió la visita de la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, quienes acompañaron esta iniciativa destinada a sumar más árboles a la ciudad y resaltar el inmenso valor de las plantas para el cuidado del ambiente

Relacionado