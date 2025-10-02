EL ESPINILLO: EL MUNICIPIO AVANZA CON OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO Y CONSTRUIRÁ TRIBUNAS PARA LA CANCHA DE FÚTBOL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Espinillo, Chaco – En una nueva apuesta al desarrollo y al fortalecimiento del deporte local, el Municipio de El Espinillo inició esta semana las tareas de mejoramiento y nivelación del terreno en el predio del Polideportivo Municipal, con vistas a la construcción de tribunas para la cancha de fútbol.

Las obras comenzaron con el trabajo de nivelación del suelo, paso previo fundamental para el replanteo de la estructura y posterior inicio de la construcción. Esta intervención busca no solo mejorar las condiciones del espacio deportivo, sino también brindar mayor comodidad y seguridad a los espectadores que asisten a los eventos y torneos locales.

El jefe comunal, Zenón Cuellar, destacó la importancia de esta iniciativa y reafirmó el compromiso del gobierno local con el deporte como herramienta de inclusión y contención social. “Seguimos apostando al crecimiento de nuestro pueblo. Estas obras no solo mejoran la infraestructura, sino que acompañan a la comunidad en la lucha contra los grandes flagelos que afectan a nuestros jóvenes”, expresó.

Desde el municipio indicaron que este proyecto forma parte de una estrategia integral para mejorar los espacios públicos y fomentar la actividad deportiva, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Con estas acciones, El Espinillo continúa consolidando su compromiso con el desarrollo social, cultural y deportivo de la localidad, brindando oportunidades y espacios para el encuentro comunitario.

