GUSTAVO MARTÍNEZ EN EL PLENARIO DEL CER: «ESTE ESPACIO SERÁ PROTAGONISTA DE LA VIDA POLÍTICA DE CHACO»

El intendente de Resistencia encabezó un plenario junto a toda su militancia en el Centro de Convenciones Gala.

En la jornada de este lunes, el actual intendente de Resistencia realizó una reunión partidaria de la Corriente de Expresión Renovada con intendentes, militantes y vecinos en general en el Centro de Convenciones Gala, en la ciudad de Resistencia.

Durante su alocución, Martínez resaltó que el CER es una fuerza que convoca, por sobre todas las cosas, a la unidad. «Durante años construimos esta fuerza política que pretende tener la mejor representación de todos los sectores político».

«Esta filosofía política tiene que ver con construir el destino de los chaqueños con todos los sectores, los mejores peronistas, los mejores radicales, los mejores independientes, todas las mujeres y todos los jóvenes», expresó frente a una gran concurrencia quien también fue candidato a gobernador por la provincia del Chaco.

Sobre esta línea, se refirió también a la unidad del Partido Justicialista. «Nosotros venimos del justicialismo y hoy estamos convencidos de que debemos retomar la unidad nacional, debemos ser permanente voceros de la convocatoria a unidad del pueblo argentino».

«Nosotros vinimos a la política a construir un espacio sin distinción de ideas. Nos cuesta mucho sostener porque se aprovechan mucho las emociones de las personas, se utiliza el voto emocional de la identidad partidaria de una familia. El justicialismo no tiene que ver con la ficha de aflicción sino con una forma de vivir, jamás el justicialismo jugó con la vida de nadie», siguió Martínez contundente.

Cabe resaltar que en nuestra provincia, además de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, los resistenciamos deberán convocarse nuevamente a las urnas el 5 de noviembre para elegir quien estará frente de la capital chaqueña. Sobre este punto, el representante del CER afirmó: «Estamos convencidos después de esta etapa electoral, más que nunca, que este espacio político va a ser protagonista en poco tiempo de la vida política del Chaco».

«Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro espacio, el mantener nuestra filosofía y esa filosofía se basa en la unidad, en el respeto, si nosotros decimos es realmente es con todos tenemos que practicar lo que decimos, no podemos ser selectivos, eso es lo que tenemos que plantearnos para lo que se viene», expuso.

«Acá en Resistencia tenemos que tener la confianza de lo que hemos hecho y lo que falta por hacer, y aún falta mucho. Tenemos un gran equipo encabezado por Elida para hacer lo que falta«, vociferó en apoyo a quien es candidata por la corriente.

«NO CONOCEN RESISTENCIA»

De cara a las elecciones municipales, quien compitió para gobernador criticó duramente a los candidatos que compiten por llevar el rumbo de Resistencia por los próximos cuatro años.

«Que no sean caraduras, hay uno que vivió toda su vida en el interior y sólo vino a Resistencia para ser vicegobernador. No sabe que barrio queda en el sur, que barrio queda en el este, que no mienta, que no se suba a la ola del cambio cuando no conoce ningún barrio de la Resistencia y nunca salió de la casa, hasta los propios radicales saben que es así», expresó Martínez sobre el candidato de Juntos por el Cambio, Roy Nikisch.

Asimismo, arremetió también contra el candidato del Frente Chaqueño y actual presidente del Instituto de Vivienda, Diego Arévalo. «Y el otro siempre estuvo solamente prendido del saco de Coqui. Ahora los van a ver en todas las redes sociales, pero a partir del 11 de diciembre el principito vuelve a su principado y no le atiende el teléfono nunca más a nadie«, dijo el intendente de Resistencia.

Sobre su actual gestión como intendente declaró: «Tenemos una gestión que sabe a fondo lo que necesita el Municipio de Resistencia, reconocemos que estuvimos ausentes con el servicio y con la cercanía, sin embargo, somos los únicos que podemos garantizar estar con la gente, pero es algo que no podemos concretar en 60 días, necesitamos cuatro años más».

«No importan las elecciones pasadas, tenemos que superar eso, y es importante estar convencidos de que cada elección es distinta, que no nos digan que la elección del 5 de noviembre está resuelta por lo que pasó el 17 de septiembre«, manifestó el líder del CER y pidió el acompañamiento con el voto.

Finalmente, Gustavo Martínez cerró el encuentro y dijo: «Nosotros somos capaces de sostener este modelo de ciudad, hemos hecho mucho y queremos que nuestro equipo siga porque son la garantía de que cada cuatro o cinco meses los chicos reciban útiles escolares, de que las mamás reciban refuerzo nutricional, de que los niños del programa Carita Feliz ya tenga su libreta sanitaria, el arte y la cultura no sean beneficiarios únicamente de políticas elitistas y que llegue a casa rincón de los barrios».

FUENTE www.diariochaco.com

Relacionado