Jue. Mar 19th, 2026

GRAN CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE IMPULSA CAPACITACIONES

por Redaccion J 2 horas atrás
El programa Impulsa Castelli, impulsado por la Municipalidad de Juan José Castelli, brinda un amplio abanico de oportunidades a través de cursos de formación en oficios 👩‍🔧👨‍🍳, pensados para generar salida laboral 💼 y potenciar el emprendedurismo local 📈.
En la jornada de hoy, en las oficinas del Centro de Abordaje, se dio inicio a las inscripciones 📝, con una destacada y masiva participación de vecinos que se acercaron con entusiasmo para sumarse a estas propuestas 🙌.
👏 Esta gran convocatoria refleja el fuerte compromiso de la comunidad con la capacitación, el crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y de desarrollo.
💡 Seguí apostando a tu futuro. ¡Capacitarse es crecer!

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