GRAN CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE IMPULSA CAPACITACIONES

El programa Impulsa Castelli, impulsado por la Municipalidad de Juan José Castelli, brinda un amplio abanico de oportunidades a través de cursos de formación en oficios, pensados para generar salida laboraly potenciar el emprendedurismo local

En la jornada de hoy, en las oficinas del Centro de Abordaje, se dio inicio a las inscripciones, con una destacada y masiva participación de vecinos que se acercaron con entusiasmo para sumarse a estas propuestas

Esta gran convocatoria refleja el fuerte compromiso de la comunidad con la capacitación, el crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y de desarrollo.