GRAN CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE IMPULSA CAPACITACIONES
El programa Impulsa Castelli, impulsado por la Municipalidad de Juan José Castelli, brinda un amplio abanico de oportunidades a través de cursos de formación en oficios , pensados para generar salida laboral y potenciar el emprendedurismo local .
En la jornada de hoy, en las oficinas del Centro de Abordaje, se dio inicio a las inscripciones , con una destacada y masiva participación de vecinos que se acercaron con entusiasmo para sumarse a estas propuestas .
Esta gran convocatoria refleja el fuerte compromiso de la comunidad con la capacitación, el crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y de desarrollo.
Seguí apostando a tu futuro. ¡Capacitarse es crecer!