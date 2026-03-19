CHACO FORTALECE SU POLÍTICA DE SEGURIDAD CON NUEVOS CONVENIOS NACIONALES

En el marco del 1° Consejo de Seguridad Interior 2026 el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, firmaron una serie de convenios estratégicos orientados a fortalecer la prevención del delito, la investigación criminal y la lucha contra el crimen organizado.

Estas acciones consolidan el trabajo articulado entre el gobernador Leandro Zdero, y el Gobierno nacional, en una agenda federal orientada a obtener resultados concretos, fortalecer las capacidades del sistema de seguridad y brindar mayor protección a los ciudadanos.

En este sentido, la provincia avanzó en herramientas concretas que permitirán mejorar la capacidad operativa y la articulación con el Gobierno nacional y otras jurisdicciones, en línea con una política de seguridad integral. Entre los acuerdos suscriptos, realizado en Córdoba, se destaca la adhesión a la Guía de investigación en casos de personas desaparecidas vinculadas a la trata, un instrumento clave que establece protocolos y lineamientos para optimizar la búsqueda de víctimas y el abordaje de estos delitos complejos.

Asimismo, se firmó el acta de incorporación al Consejo Federal de Delitos Económicos, lo que permitirá a la provincia integrarse a un ámbito de coordinación estratégica para prevenir, investigar y combatir delitos financieros, promoviendo el intercambio de información y buenas prácticas entre las distintas jurisdicciones.

En materia de control y seguridad, también se rubricó un convenio específico sobre Tránsito Aéreo Irregular (TAI), mediante el cual Nación y Provincia consolidan acciones conjuntas para la detección y neutralización de vuelos ilegales vinculados al narcotráfico, reforzando la vigilancia del espacio aéreo en el norte argentino.

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