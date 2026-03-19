POLÉMICA EN FORMOSA: CUESTIONAN ACCIONAR POLICIAL TRAS EL SECUESTRO DE CHARATAS EN GÜEMES

Una situación generó fuerte polémica en la localidad de GENERAL GÜEMES, luego de que trascendiera el secuestro de aves silvestres —conocidas como charatas— que habrían sido cazadas por vecinos para consumo.

El hecho tomó estado público a partir de una publicación en redes sociales, donde un vecino expresó su malestar por el accionar de la policía de FORMOSA. En su mensaje, calificó la situación como “una burla” y cuestionó la falta de empatía hacia las familias que atraviesan dificultades económicas.

“Secuestran charatas que la gente caza para poder comer. Es una vergüenza, la gente no llega a fin de mes”, expresó el usuario, quien además apuntó contra el funcionamiento de la fuerza en la zona y reclamó cambios en la conducción policial local.

Si bien no hubo hasta el momento un parte oficial detallado sobre el procedimiento, este tipo de acciones suele enmarcarse en normativas vigentes que regulan la caza de fauna silvestre, con el objetivo de preservar las especies y evitar prácticas ilegales.

No obstante, el episodio abrió el debate en la comunidad entre la necesidad de hacer cumplir la ley y la realidad social de muchas familias que recurren a la caza como medio de subsistencia.

El caso generó repercusión en redes sociales y reavivó cuestionamientos sobre el accionar de las autoridades, en un contexto económico complejo que atraviesa a distintos sectores de la población.

Por el momento, no se informaron medidas adicionales ni declaraciones oficiales por parte de las autoridades provinciales.

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