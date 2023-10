GRACIAS AL RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL LOGRAN RECUPERAR ELEMENTOS ROBADOS

En la fecha 11/10/23 a horas 13:10, se toma conocimiento sobre un hecho delictivo en calle Gob. Goitia; donde resultara damnificada C P M (61A) Quien fue entrevistada por personal policial y manifestó la sustracción desde su domicilio de varios elementos de su propiedad.

En tal sentido personal de la Comisaria Primera de esta ciudad y del Departamento 911, despliegan operativo conjunto, logrando posteriormente a la aprehensión de la ciudadana con iniciales *L N G* de (22) años, y del Ciudadano *R L O* (21) de años, quienes transportaban los siguientes elementos:

La suma de dinero en efectivo de $34.100 pesos, discriminados en 34 billetes de mil pesos y uno de cien pesos.

*(2)* Celulares, uno marca Motorola y el otro Alcatel ambos pantalla táctil

*(01)* Par de zapatilla tipo botita, color marrón

*(01)* Par de pantuflas, tejida con corderoy

*(01)* Remera c/blanca con mangas amarillas

*(01)* Buzo c/ gris

*(01)* Top deportivo multicolor

*(01)* Short de baño

*(01)* Jeans celeste

* (01)* Par de zapatilla color crema

(01) Par de zapatilla de lona, color blanco

*(01)* Mate c/ rojo con blanco

*(01)* Par de ojotas verdes

*(01)* Par de ojotas celestes con insignia de sol

*(01)* Zapatilla, marca fragola, color blanco

*(01)* Zapatilla color blanca curo, lado izquierdo; diferentes bolsos tipo bolsas de compra, los cuales conteniendo en su interior

*(01)* Notebook, color negra, marca ACER con su cargador

*(01)* Notebook, conectar igualdad, color negro, con su cargador

*(01)* Batidora, eléctrica, color blanco marca Philips

*(02)* Estuches de computadora, color negro

*(01)* Reflector, color negro con cable aprox. 6 mts

*(01)* Adaptador color blanco tipo zapatilla

*(01)* Alargue de 20 mts aprox

*(01)* Taladro, marca Gama

*(01)* Secador de cabello, color negro sin marca visible

*(01)* Pava eléctrica, Color blanca marca visioner

*(01)* mantel de Hule multicolor

*(01)* caloventor, color anaranjado con blanco marca Moddo

*(01)* Plancha, color verde marca Liliana

*(01)* Pistola de derretir silicona, color negra

*(01)* Mochila negra varios compartimiento marca targus

*(01)* Camioncito de juguete color azul

*(16)* Pote de shampoo

*(01)* Pote de crema corporal

*(04)* Jabones tocador

*(01)* Avioncito color verde y blanco

*(03)* Frascos de perfumes

*(01)* Mochila símil cuero

*(01)* Mochila símil cuero color roja

*(08)* Bolsos de tela

*(01)* Canasto de plástico color rosado en su interior trasladaba

*(77)* Pares de ropa interior femenina

*(01)* Buzo color gris con franjas blanca y negro

*(01)* Pantalón jeans azul

*(01)* Pantalón buzo gris con inscripción just do it

*(01)* Remera básica color blanca

*(01)* Remera color roja

*(01)* Remera color blanca

*(01)* Camisa rayadas multicolor

*(01)* Blusa color amarilla

*(01)* Calza verde

*(01)* Remera fucsia

*(01)* Remera roja varón

*(01)* Pantalón busco color gris con franjas rojas

*(01)* Calzoncillo gris (01) buzo bordos con detalles gris y negro

*(01)*Campera jeans con mangas azules

*(01)* Campera azul con dibujo Spiderman

*(01)* Campera roja

*(01)* Campera negra con detalles en amarillo

*(01)* Par de zapatilla roja converse All Star

*(01)* Par de zapatilla rosada elastizada

*(01)* Sabana con detalle en corazón verde

*(01)* Sabana color blanca con rayas negra (10) cajas de leche líquida Treggar.

Se procedió al formal secuestro de los elementos detallados y a la aprehensión de las personas mencionadas conformes directivas de la Fiscalía de Investigaciones Penales Nº 1 de esta ciudad. Se sustancian actuaciones judiciales de rigor caratuladas SUP HURTO