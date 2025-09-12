GODOY CRUZ VS. BARRACAS CENTRAL POR EL TORNEO CLAUSURA 2025: HORARIO, FORMACIONES Y CÓMO VER EN VIVO
El «Guapo» quiere seguir liderando la Zona A en una visita ante un herido «Tomba» pero que viene de una victoria importante.
Godoy Cruz consiguió tomar aire en la lucha por la permanencia con una victoria clave, mientras que Barracas Central, líder de la Zona A, sigue soñando con clasificar a una copa internacional.
Además, el «Guapo» se mantiene como líder de la Zona A y, con 40 puntos, ocupa el quinto puesto de la tabla anual, una posición que le daría un cupo a la Copa Sudamericana 2026.
Formaciones de Godoy Cruz vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Datos de Godoy Cruz vs. Barracas Central
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Hector Paletta
- Estadio: Feliciano Gambarte