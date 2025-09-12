Godoy Cruz vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Godoy Cruz y Barracas Central se enfrentan este sábado en Mendoza, en el marco del partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, con arbitraje de Darío Herrera y televsación de ESPN Premium. Godoy Cruz consiguió tomar aire en la lucha por la permanencia con una victoria clave, mientras que Barracas Central, líder de la Zona A, sigue soñando con clasificar a una copa internacional.

El «Tomba» cortó una racha de diez partidos sin ganar y, a pesar de la temprana expulsión de Santino Andino, venció a Platense en Vicente López. Este triunfo podría ser un punto de inflexión para el equipo que venía en crisis tras la eliminación de la Copa Sudamericana y que ahora busca su primera victoria en su estadio, el Feliciano Gambarte.