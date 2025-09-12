INDEPENDIENTE VS. BANFIELD POR EL TORNEO CLAUSURA 2025: HORARIO, FORMACIONES Y CÓMO VER EN VIVO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El «Rojo» vuelve a jugar en su estadio tras la escandalosa jornada con incidentes por la Copa Sudamericana. Recibe a un necesitado «Taladro».
El equipo del Sur vendió a su capitán Alexis Maldonado a Belgrano por una cifra cercana a los USD 500.000, además del préstamo de Nicolás Meriano, quien ya se entrena con el equipo.
Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.
Datos de Independiente vs. Banfield
- Hora: 16.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Sebastián Martínez
- Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini