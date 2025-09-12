FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO RACING VS. SAN LORENZO
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.
Formaciones de Racing vs. San Lorenzo
Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Racing vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.