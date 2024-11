GOBIERNO NACIONAL- MILEI CONTRA VILLARRUEL: DIJO QUE «NO TIENE NINGÚN TIPO DE INJERENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES»

En una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, el presidente Javier Milei apuntó contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien mantiene una relación al menos tensa desde hace varios meses.

«Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete, decidió no hacerlo hace tiempo. Está más cerca del círculo rojo y la casta que de nuestro proyecto», afirmó Milei.

Alianza con el PRO en la mira

El mandatario se refirió además a una posible alianza con el PRO para 2025: «Debemos caminar hacia un rumbo común. El enemigo son los colectivistas que nos llevaron a la miseria. Para lograr permanencia, necesitamos consolidar las patas económica, política y cultural».

Críticas a la izquierda

Milei señaló que la izquierda tuvo éxito político y cultural, pero fracasó económicamente. «Son cucarachas, y pido perdón a las cucarachas. Han implementado estrategias que resultaron exitosas en países como México, Colombia, y Brasil, pero su gestión económica fue un desastre», sostuvo.

Reconocimiento a Karina Milei

El presidente elogió el trabajo de su hermana Karina en el armado político de La Libertad Avanza. «En seis meses armó un partido sólido. Sin mi hermana, no estaríamos donde estamos hoy. Si será candidata, es decisión suya», destacó.

Desafíos de la «batalla cultural»

En ese contexto, Milei enfatizó que su gestión trabaja en consolidar los frentes político, económico y cultural. «Estamos integrando estos tres elementos activamente. La batalla cultural es clave para avanzar«, aseguró.

Críticas al panorama económico heredado

El jefe de Estado repasó la situación que recibió al asumir: «Herencia de déficit consolidado de 15 puntos del PBI, desequilibrio monetario y una situación social peor que en 2001. Pudimos evitar un colapso inmediato con medidas rápidas y efectivas«.

Logros económicos en diez meses

Según Milei, su gestión logró reducir el déficit fiscal en un fin de semana y la inflación a mínimos históricos: «Bajamos la inflación más de mil veces. Hoy tenemos una inflación mensual real del 0,2%, equivalente a 5% anual».

Disminución de la pobreza

El presidente aseguró además que en menos de un año lograron reducir la pobreza en 11 puntos. «El nivel de pobreza es del 46%, pero la reducción que logramos es notable. Estamos mejorando actividad, empleo y salarios reales», dijo.

Desafíos legislativos y el futuro del cepo

Sobre el tratamiento de candidaturas a la Corte Suprema, lamentó la demora y señaló su intención de agotar las vías institucionales. Además, aseguró que la eliminación del cepo cambiario se logrará con estabilidad económica: «En pocos meses, el problema del crawling peg se resolverá».

Mensaje optimista a la sociedad

Milei cerró la entrevista destacando el apoyo social y la admiración internacional hacia su gestión: «Apuesten por el país, el mundo nos ve con admiración. Estamos haciendo grande a Argentina nuevamente».