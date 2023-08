GLORIA ROMERO ACUSÓ UN MENSAJE MAFIOSO DE EMERENCIANO SENA Y QUE SU FAMILIA FUE FOTOGRAFIADA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

En una concentración que comenzó a las 7 de la mañana frente a Fiscalía, Gloria Romero recibió el saludo de vecinos que se acercaron a brindarle fuerzas previo a asistir a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela. La madre de Cecilia Strzyzowski organizó la mateada para mostrar apoyo al caso, en medio de la presión que ejercen movimientos exigiendo la libertad de Emerenciano Sena, tal como lo pidió el propio dirigente.

Esta no será la única actividad. A las 20 horas, realizarán pintadas con esténcil en una especie de vigilia al cumplirse dos meses del crimen de la joven de 28 años. Para el miércoles se esperan actividades similares y el jueves, día en que Cecilia cumpliría 29 años, se realizará un acto conmemorativo cuya seguridad estará garantizada por el Ejecutivo provincial, a raíz de las amenazas de personas allegadas a los Sena que aseguraron que iban a asistir «para provocar» y para «enseñarle a cantar el feliz cumpleaños».

Rodeada de personas, Romero realizó una denuncia pública respecto a supuestos trabajos de inteligencia hacia su familia por parte de allegados a los Sena. «Emerenciano Sena les dijo ´vayan a romper los autos, tenemos que estar armados, somos soldados de Dios´. Lo que me llamó la atención es el tema del dicho ´silla de rueda, pata flaca, pata gorda´ porque definió a una parte de mi familia a la que estaban sacando fotos . Mi hermana está en silla de ruedas, mi sobrina es gordita y su esposo es flaco. Esa parte me hizo ruidito a mí. Le estuvieron sacando fotos, un tal Alejando Sena», relató la mujer.

Aclaró Gloria que sus familiares están resguardados por Gendarmería Nacional pero reclamó que «hace un mes le venimos pidiendo a fiscalía de que le pongan el móvil para que se muevan con Gendarmería pero parece que hasta que no la lastimen, hasta que no nos atacan no pasa nada».

La concentración de esta mañana tiene el objetivo de marcar presencia y demostrar que el pedido de Justicia por Cecilia sigue intacto. «Vine también porque todo el mundo está haciendo publicidad a que 50 personas estaban pidiendo la libertad de Emerenciano. Lo están poniendo como si fuera la gran marcha», reclamó Gloria en una entrevista a Diario Chaco .

Mientras se escuchaban bocinazos y aplausos, recordaron que hoy a las 20 horas habrá una vigilia y las actividades continuarán de esa manera hasta el jueves, el cumpleaños de Cecilia en el Parque de la Democracia.

En cuanto al encuentro con Alberto Fernández, Gloria comentó: «Es lo que corresponde, así de simple. Durante dos meses le estuve diciendo ´señor Presidente, usted no sabe lo que pasa en el chaco´ y él agarró y me dijo ´bueno, quiero escuchar lo que pasa en el Chaco´, entonces yo le conté. Ahora no puede decir que no sabe lo que pasa en el Chaco, públicamente él ya sabe, se llevó los papeles. Sabe lo que pasa en el Chaco, sabe lo que pasa con estos piqueteros supuestamente pobres que son millonarios».

MOVILIZACIONES POR EMERENCIANO

«Vienen a presionar la justicia, pero yo me enteré que la mitad de las personas que vino ayer, vino engañada por otra cosa y se fueron la mitad de las mujeres porque fueron engañadas, asiqué no, la gente misma de Emerenciano no quiere marchar por él y les doy una buena noticia, el presidente se comprometió a darle las casas, asique espero que cumpla», expresó la madre de Cecilia.

CECILIA CUMPLIRÍA 29 AÑOS

«Es un festejo entre comillas, esto fue lo último que hablo con sus primos que quería festejar su cumpleaños con todos los primeros porque después no iba a volver ella, se iba a vivir al Sur y no iba a volver más a Chaco, entonces, es el cumpleaños que nos queda. El cumpleaños que no fue», expresó con dolor Gloria.

Pese a la situación conmovedora, la mujer fue amenazada por piqueteros por lo que decidió redoblar las invitaciones. «Nos dijeron que nos iban a enseñar cómo se festeja y se canta el feliz cumpleaños, además me agredieron», recordó.

«Pueden venir a partir de las 18 porque va a haber inflable para la familia, la hora dice a las 20 pero a partir de las 18 pueden ir por si quieren pasar un rato, tomar mates, va a haber baños químicos, juegos para los niños, circo, así que vengan. Ese día no quiero hablar de muerte, quiero hablar de vida, quiero que la recuerden a ella con energía, vida, buena onda», concluyó Gloria.

