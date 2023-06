GERARDO MORALES DESDE SÁENZ PEÑA: “COMO LO HICE EN JUJUY, POLINI VA A TERMINAR CON LAS MAFIAS EN CHACO”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente, Gerardo Morales, visitó la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña para reunirse con dirigentes y simpatizantes en compañía de Juan Carlos Polini, precandidato a gobernador, y de Bruno Cipolini, jefe comunal.

En diálogo con la prensa, Morales expresó: «Vengo a acompañar a Juan Carlos, a Bruno y a toda la sociedad chaqueña. Vengo a contarles a los chaqueños que se puede vivir mejor, que lo hicimos posible en Jujuy y que con dos valores irrenunciables como el orden y el trabajo, lo hará posible Juan Carlos en su provincia”, comentó.

Consultado sobre la situación comparativa que surgió entre los piqueteros Emerenciano Sena y Milagro Sala, expresó: «Nosotros en Jujuy padecimos la peor cara del kirchnerismo, la que violenta y esclaviza a los vulnerables a través de la prebenda política, la que se enriquece a costilla de los necesitados”.

Seguidamente, indicó que “hoy, esos delincuentes están donde tienen que estar, tras las rejas; y eso se debe a que los jujeños a pesar del miedo, le dieron la oportunidad a alguien que pensaba distinto y que no tuvo miedo de plantarse ante la corrupción. Aquí en Chaco, ese alguien distinto es Polini», resaltó.

Por su parte, el productor agropecuario y precandidato a gobernador dijo: «Yo no le debo nada a Capitanich y por eso no me tiembla la voz para denunciar todo lo que hace mal. Emerenciano Sena es solo uno de los amigos del poder, sólo uno de los que se cree impune por ser ahijado del gobernador. Acá hace falta un cambio rotundo en la manera de hacer las cosas. Vamos a institucionalizar las ayudas y a garantizar el orden en la provincia; para que los necesitados no dependan de la voluntad del puntero», cerró.

