GENERAL SAN MARTÍN: SAMEEP PUSO EN FUNCIONAMIENTO UNA NUEVA BOMBA PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO

La empresa Sameep concretó la puesta en servicio de una nueva bomba correspondiente al sistema de impulsión hacia la red de General San Martín, en el marco de un plan sostenido de mejoras en la infraestructura electromecánica.

Los trabajos fueron realizados por personal de la Gerencia de Electromecánica y de la Gerencia de Producción, en articulación con Zona IV, logrando optimizar el funcionamiento del sistema y fortalecer la provisión de agua potable en la localidad y zonas aledañas.

El equipo cuenta con una capacidad de impulsión de 500 m³/h y fue sometido previamente a un mantenimiento integral que incluyó tareas de revisión, reparación y optimización de sus componentes principales. Estas acciones permitirán mejorar significativamente la confiabilidad del servicio, garantizando mayor continuidad y calidad en la distribución del agua.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la importancia de la intervención: “Este tipo de acciones son fundamentales para asegurar un servicio eficiente y de calidad. La recuperación y puesta en funcionamiento de este equipo es el resultado de una planificación técnica y del compromiso de nuestros trabajadores. Seguimos avanzando en el fortalecimiento del sistema, con inversiones y mantenimiento que impactan directamente en la vida cotidiana de los usuarios”.

Por su parte, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, remarcó el trabajo articulado entre áreas: “La puesta en servicio de esta bomba es clave para mejorar la presión y la continuidad del suministro en General San Martín”.

En tanto, el gerente de Electromecánica, Mario Moreira, brindó detalles técnicos sobre la intervención: “El equipo fue sometido a un mantenimiento integral que nos permite garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. Este tipo de trabajos requieren precisión técnica y un gran esfuerzo del personal especializado”.

Finalmente, desde Sameep destacaron el trabajo conjunto de los operarios de las distintas gerencias, quienes extendieron sus tareas hasta horas de la tarde-noche para lograr la pronta puesta en funcionamiento del equipo, reafirmando el compromiso de la empresa con la mejora continua del servicio.

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